Военная операция ВС России на Украине. День 215-й

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ВСУ за прошедшие сутки четыре раза обстреляли территорию Луганской Народной Республики из американской реактивной системы залпового огня HIMARS, всего выпущено 28 ракет, заявили в представительстве ЛНР в СЦКК.

Обстрелами в Алчевске повреждены центр матери и ребенка и четыре многоквартирных дома. В селе Травневое повреждены гараж и автобус Дорожного ремонтно-строительного управления, в Рубежном — разрушено восемь гаражей, еще три повреждено, передает ТАСС.