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Политика

Военная операция ВС России на Украине. День 215-й

Онлайн-трансляция военной спецоперации РФ на Украине — 215-й день

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РИА «Новости»
Мэр Горловки сообщил о ранении двух детей при обстреле со стороны украинской армии. В ЛНР сообщили, что ВСУ за сутки выпустили 28 ракет из HIMARS по территории республики. Япония запретила поставлять в Россию товары, которые могут использоваться для создания химоружия. Продолжаются референдумы о вхождении территорий в состав России — в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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9:00

❗️Режим ограничения полетов в 11 аэропортах юга и центральной части РФ продлен до 2 октября, сообщает Росавиация.

8:56

Стрельба из дальнобойной гаубицы «Малка» ВС РФ.

8:45

МО РФ публикует кадры работы расчетов ЗРК «Тор-М2»

8:33

8:23

РИА «Новости»: российская хакерская группировка RaHDIt выложила данные 1500 украинских разведчиков, там значатся данные сотрудников, работающих под прикрытием посольств Украины более чем в 20 странах.

8:11

ВСУ за прошедшие сутки четыре раза обстреляли территорию Луганской Народной Республики из американской реактивной системы залпового огня HIMARS, всего выпущено 28 ракет, заявили в представительстве ЛНР в СЦКК.

Обстрелами в Алчевске повреждены центр матери и ребенка и четыре многоквартирных дома. В селе Травневое повреждены гараж и автобус Дорожного ремонтно-строительного управления, в Рубежном — разрушено восемь гаражей, еще три повреждено, передает ТАСС.

8:08

По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, ВСУ в 07:06 обстреляли Центрально-Городской район Горловки из 155-миллиметровых артиллерийских орудий натовского образца, выпущено шесть снарядов. В 07:23 украинская армия также обстреляла Донецк, выпустив четыре снаряда калибра 155 мм.

8:02

Двое детей пострадали сегодня утром, 26 сентября, в результате обстрела Горловки со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько, передает ТАСС.

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Телеграм-канал «Приходько РИК»
8:00

Доброе утро, уважаемые читатели. Мы продолжаем наблюдать за ходом военной операции ВС РФ на Украине.

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