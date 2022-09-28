«Не надо отмахиваться от его слов»: Меркель заявила, что Путин не блефует

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что необходимо серьезно относиться к словам президента России Владимира Путина, имея в виду, по всей вероятности, телеобращение главы государства о защите РФ. По ее мнению, высказывания Путина о готовности обеспечить безопасность страны всеми средствами — это не блеф.

Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что необходимо серьезно отнестись к словам Путина о готовности России использовать все средства для защиты своей территориальной целостности и народа. По ее словам, это было бы политически мудрым решением.

«Нужно серьезно отнестись к его словам, не отмахиваться от них с самого начала, как от простого блефа, а относиться к ним серьезно — это ни в коем случае не признак слабости или умиротворения, а признак политической мудрости — мудрости, которая помогает сохранять пространство для маневра или, что не менее важно, даже развивать новый», — приводит слова Меркель агентство DPA.

Немецкая газета Suddeutsche Zeitung отмечает, что Меркель «явно имела в виду недавние ядерные угрозы» российского президента.

Путин в телеобращении 21 сентября, помимо объявления о начале частичной мобилизации, указывал, что страны Запада в ответ на российскую спецоперацию пустили в ход «ядерный шантаж», поощряя обстрелы Киевом Запорожской АЭС и заявляя о допустимости применения ядерного оружия. Президент подчеркнул, что Россия готова использовать для защиты своих территориальной целостности и народа все имеющиеся в распоряжении средства, и «это не блеф». В Вашингтоне слова российского президента восприняли как угрозу применения ядерного оружия и предупредили Москву о «катастрофических последствиях» ядерного удара. Также там заявляли, что у Вашингтона уже есть план на случай применения Россией ядерного оружия.

«Это поворотный момент в истории»

25 февраля, на следующий день после начала российской спецоперации на Украине, Меркель выступила с резким осуждением действий Кремля. Тогда она отметила, что поддерживает все усилия правительства ФРГ, ЕС и США и следит за развитием событий на Украине «с величайшим беспокойством и сочувствием».

«Эта война знаменует серьезный поворотный момент в истории Европы после окончания холодной войны. <…> Для этого вопиющего нарушения международного права нет оправдания. Я осуждаю это самым серьезным образом», — сказала она агентству DPA.

Однако после начала спецоперации Меркель и другие крупные представители немецкой политической элиты подверглись публичной критике за поддержку российских энергетических проектов, в частности «Северного потока – 2».

Доктор Меркель

4 апреля, спустя более месяца после первого заявления Меркель о спецоперации на Украине, президент этой страны Владимир Зеленский призвал экс-канцлера к ответу и пригласил посетить город Бучу, к тому времени уже оставленный российскими военными. Меркель отреагировала через своего пресс-секретаря. Душ вместо ванны и подорожание тепла на 300%: как европейцы перезимуют без газа Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что турбина для «Северного потока — 1»... 20 июля 16:17

«Бывший федеральный канцлер доктор Ангела Меркель поддерживает свои решения в связи с саммитом НАТО 2008 года в Бухаресте», — говорится в ответе.

Газета Die Welt уточнила, что саммите в 2008 году страны НАТО обещали Украине членство в альянсе, но затем вышли из программы. Там напомнили, что Меркель и экс-президент Франции Николя Саркози заблокировали требования других партнеров по НАТО о быстром вступлении Украины.

«Варварская война»

2 июня Меркель снова выступила в поддержку Украины и призвала остановить боевые действия.

«Выражаю свою солидарность с Украиной и поддерживаю ее право на самооборону», — сказала она. «Отправьте эти счета в Москву!» Глава ЕК переложила ответственность за дорогое электричество на Россию Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ответ на критику со стороны Европарламента из-за цен... 14 сентября 21:25

Она подчеркнула, что поддерживает усилия немецкого правительства для «завершения этой варварской войны», однако не собирается консультировать членов кабмина или давать рекомендации. Меркель добавила, что западным лидерам необходимо продолжать диалог с Путиным, несмотря на множество разногласий.

Личная ответственность

17 июня Меркель в интервью «Редакционной сети Германии» (RND) заявила, что ее уход с поста канцлера мог стать одной из причин, ускоривших развязывание конфликта на Украине. Она отметила, что ей не удалось сформировать новый европейско-российский дискуссионный формат о безопасности в Европе наряду с нормандским форматом. Она подчеркнула, что одной из причин украинского кризиса в его нынешнем виде могла стать и ее отставка.

«Мой уход мог внести в это вклад, так же как в выборы во Франции, вывод войск из Афганистана и застой в выполнении Минских соглашений», — заявила она.

Меркель также признала собственное бессилие в отношении всей ситуации в конце своего срока. «Было ясно, что мне осталось находиться на посту недолго, и поэтому я просто должна констатировать, что различные попытки за этот последний год не возымели никакого действия», — сказала она.