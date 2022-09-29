В Кремле пройдет торжественная церемония принятия в состав РФ новых территорий

30 сентября в Георгиевском зале Кремля президент РФ Владимир Путин подпишет договоры о вступлении в состав РФ четырех новых территорий, сообщают журналисты кремлевского пула. Там же он встретится с главами Херсонской и Запорожской областей, ДНР и ЛНР. В центре Москвы перекроют несколько улиц и набережных. Депутатам Госдумы отправили приглашения на церемонию принятия новых регионов в состав государства.

В пятницу, 30 сентября, в 15:00 мск президент РФ Владимир Путин должен подписать договоры о вступлении в состав Российской Федерации четырех новых территорий. Об этом сообщает кремлевский пул РИА «Новости».

Церемония пройдет в Георгиевском зале Кремля. Там же Путин встретится с главами Херсонской и Запорожской областей, Луганской и Донецкой народных республик. Ожидается «объемное выступление президента», сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

На мероприятие пригласили депутатов Государственной думы, сообщил депутат от КПРФ Денис Парфенов.

«Депутатам Государственной Думы разослано приглашение <…> в Кремль, где <…> начнется мероприятие с участием президента», — написал он в своем Telegram-канале.

Член Совета Федерации Андрей Клишас сообщил, что верхняя палата парламента может рассмотреть все вопросы, связанные с вхождением новых регионов в состав России только после подписания соответствующих Договоров, что и будет сделано на очередном заседании Палаты 4 октября.

26 сентября газета «Известия» со ссылкой на источник в Думе сообщала, что 30 сентября ожидается обращение Путина к Федеральному собранию по итогам референдумов. Голосования по вопросу о вхождении в состав России начались 23 сентября в ДНР, ЛНР, а также в Херсонской и Запорожской областях, а завершились 27 сентября. Согласно данным избиркомов регионов, подавляющее большинство голосов — за присоединение к РФ (в случае с Херсонщиной и Запорожьем – также за выход из состава Украины).

21 сентября президент Путин заявил, что поддержит решение, которое примут жители регионов.

Перекрытия улиц

В Москве 30 сентября будут перекрыты несколько улиц и набережных. Об этом говорится в заявлении столичного Дептранса.

«Просим отказаться от поездок на личных авто в центр города», — добавили в ведомстве.

С 6:00 мск будут закрыты улицы Ильинка, Варварка, а также Москворецкая, Кремлевская набережные, Большой Москворецкий мост и Васильевский спуск.

С 13:00 будет закрыто движение на улицах Болотной, Большой Ордынке, Пятницкой, в Лубочном переулке, на Малом Москворецком мосту и на Кадашевской набережной. С 14:00 будет закрыт проезд по Старой площади и в Китайгородском проезде.

В сети появились фотографии, на которых запечатлены монтажные работы на Красной площади. Там устанавливают металлоконструкции и виден транспарант с надписью «Донецк, Луганск, Запорожье, Херсон – Россия». Ранее РБК со ссылкой на источники сообщал, что после подписания Путиным договоров о вхождении территорий в состав РФ на главной площади страны может пройти праздничный митинг, на котором может выступить президент.

Главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской военно-гражданских администраций прилетели накануне в Москву.

«Исторический самолет с руководителями освобожденных территорий приземлился в Москве. Это, конечно, уже история, но со счастливым концом», — сообщил замглавы ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов.

Главы неподконтрольных Украине территорий после утверждения результатов референдумов отправились в Москву, чтобы оформить необходимые для вхождения в состав РФ документы.