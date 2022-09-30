Россия признала независимость Херсонской и Запорожской областей. Их могут присоединить 30 сентября

Президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости Запорожской и Херсонской областей. Ожидается, что в пятницу эти территории войдут в состав РФ. Церемония подписания документов пройдет в Кремлевском Дворце и запланирована на 15:00.

Указы «о признании»

Два новых указа Владимира Путина были ночью опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации. Один из них – «о признании суверенитета Запорожской области» (№685), а второй – «о признании Херсонской» (№686).

В тексте документов говорится, что президент принимал решение «в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права». Также отмечается, что Россия признает «принцип равноправия и самоопределения народов, закрепленный в уставе ООН». Кроме того, при подписании указов Путин учел «волеизъявление» жителей двух областей на недавних референдумах.

«Постановляю признать государственный суверенитет и независимость Запорожской области», — говорится в первом указе. Аналогичная формулировка есть и в документе о признании Херсонской области.

Оба указа датированы 29 сентября. Также отмечается, что они «вступают в силу со дня подписания».

«Объемное выступление» в Кремле

Вечером 28 сентября замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов в своем Telegram-канале сообщил, что руководство Запорожской и Херсонской областей, ДНР и ЛНР прилетело в Москву «для принятия исторического решения».

Накануне он заявил в эфире «Соловьев LIVE», что встреча глав республик и взятых под контроль областей с президентом России «запланирована». При этом Стремоусов отметил, что не обладает более подробной информацией.

«Мы уже уедем отсюда полноценными субъектами Российской Федерации», — пообещал он.

В тот же день депутат Госдумы от КПРФ Денис Парфенов написал в своем Telegram-канале, что члены нижней палаты российского парламента получили приглашения в Кремль.

«Депутатам Государственной Думы разослано приглашение на 30 сентября в Кремль, где в 15:00 начнется мероприятие с участием президента России», — написал он.

Парламентарий уточнил в беседе с РИА «Новости», что в приглашении не указано, о каком событии идет речь.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал на брифинге, что в пятницу Путин примет участие в церемонии подписания договоров о вступлении в состав России новых территорий.

«Завтра в большом Кремлевском Дворце, в Георгиевском зале, в 15:00 состоится церемония подписания договоров о вступлении в состав РФ новых территорий. Будет объемное выступление президента Путина на этом мероприятии», — анонсировал Песков.

Представитель Кремля отметил, что это мероприятие не связано с посланием президента Федеральному собранию. Само послание состоится позже, о его дате сообщат.

Песков добавил, что «на полях церемонии» подписания договоров о присоединении к России новых территорий состоятся и встречи Владимира Путина с руководством ДНР, ЛНО, Херсонской и Запорожской областей.

«Все четыре, которые провели референдумы и обратились с соответствующей просьбой к российской стороне», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, со сколькими территориями будет подписан договор о принятии их в состав РФ.

«На краю пропасти»

Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях с 23 по 27 сентября. Согласно официальным результатам, за присоединение к РФ в ДНР проголосовали 99,23% граждан, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, а в Запорожской области — 93,11%. На прошлой неделе Путин заявил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса и взятых под контроль областей.

Накануне генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сказал, что нельзя признавать итоги референдумов, так как они состоялись вне юридических рамок Украины и на территории, находящейся под контролем РФ. В Запорожской области начали разрабатывать устав региона как субъекта РФ В Запорожской области начали работу над уставом региона как субъекта Российской Федерации. Об этом... 30 сентября 09:05

«Кремль объявил, что завтра в Москве состоится церемония, которая положит начало процессу аннексии Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины. В этот момент угрозы я должен подчеркнуть свой долг как генерального секретаря исполнять Устав ООН», — сказал Гутерриш на пресс-конференции.

По его словам, «аннексия» территории другого государства — нарушение Устава ООН и международного права. А Россия, будучи одним из пяти постоянных членов СБ ООН, несет особую ответственность за исполнение Устава всемирной организации.

«Любое решение о присоединении Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины не будет иметь юридической силы и заслуживает осуждения», — уверен генсек ООН.

Он отметил, что такое решение «не может сочетаться с международно-правовой базой», «является опасной эскалацией» и «не должно быть принято». Гутерриш добавил, что ООН привержена суверенитету, территориальной целостности и единству Украины в ее международно признанных границах.

«Хочу подчеркнуть, что так называемые референдумы на оккупированных территориях проводились во время активного вооруженного конфликта, на территориях, занятых Россией, и вне правового и конституционного поля Украины. Их нельзя назвать подлинным выражением народной воли <…> Любое решение России (о присоединении этих регионов. – «Газета.Ru») еще больше поставит под угрозу перспективы установления мира », — заключил Гутерриш, призвав «отступить от края пропасти».

Постпредство России при ООН раскритиковало заявление генсека всемирной организации и упрекнуло Гутерриша в «избирательном подходе» к толкованию устава ООН и игнорировании закрепленного в документе принципа «равноправия и самоопределения народов».

«Столь прямое посягательство Антонио Гутерриша на основополагающее право на самоопределение, выраженное населением ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, представляет собой еще один пример двойных стандартов», — говорится в заявлении постпредства РФ.