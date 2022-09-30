30 сентября 2022, 14:45 Политика Путин присоединяет к России новые территории Путин проводит встречу с главами ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Онлайн Леонид Цветаев

close 100% Главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей прибыли в Кремль на церемонию подписания договоров о вхождении в состав РФ Телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти.»

Сегодня ночью президент России Владимир Путин подписал указы о признании Херсонской и Запорожской областей независимыми территориями. Теперь в Кремле должны подписать договоры о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ. Церемония начнется в Георгиевском зале Кремля в 15.00. Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Евгений Балицкий и Владимир Сальдо специально ради этого прибыли в Москву. «Газета.Ru» следит за происходящим.