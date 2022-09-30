«Били по комнате, где он жил». Погиб замглавы администрации Херсонской области

При ударе со стороны ВСУ по Херсону погиб замглавы администрации области Алексей Катериничев. Он принял должность августа, а до этого в течение 25 лет служил в пограничных войсках и в подразделениях ФСБ. В Общественной палате и в Госдуме выразили уверенность, что украинские военнослужащие «били конкретно по комнате, где он был и жил».

Первый заместитель главы администрации Херсонской области по безопасности Алексей Катериничев погиб в результате ночного обстрела центра Херсона украинскими военнослужащими. О его смерти сообщил первый заместитель председателя комиссии по СМИ Общественной палаты России Александр Малькевич. Военная операция РФ на Украине. День 219-й В результате ракетного удара по Херсону погиб первый замглавы администрации Херсонской области... 30 сентября 15:04

«Сегодня ночью в результате террористического удара направленной ракетой ВСУ по центру Херсона погиб первый заместитель главы ВГА Херсонской области по безопасности Алексей Катериничев. Боевой офицер. Кавалер трех (!) орденов Мужества», — написал Малькевич в Telegram.

«И еще. Повторю. Били конкретно по комнате, где он был и жил. Абсолютное повторение теракта украинских властей против Алексея Журавко», — добавил он.

Информацию о смерти Катериничева подтвердили в администрации региона.

МЧС России выразило соболезнования родным и близким замглавы администрации. «Катериничев был ответственным и грамотным руководителем, доблестным офицером, чутким и внимательным человеком, надежным товарищем, отметили в российском МЧС. В Херсонской области Катериничев работал на защите мирных жителей, отстаивая государственные интересы России», — отметили в ведомстве.

Чиновник проработал на новой должности всего полтора месяца, на этот пост он был назначен в августе. До этого он был первым замначальника Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер».

Катериничев родился в Рыбинске Ярославской области. После школы поступил Пограничную академию ФСБ, затем в течение 25 лет проходил военную службу в пограничных войсках и в подразделениях ФСБ.

По информации депутата Госдумы Яны Лантратовой, он участвовал в операции по спасению заложников из школы в Беслане в 2004 году, а также «был рядом» с погибшим министром МЧС Евгением Зиничевым.

У Катериничева остались жена и дети.

Накануне в небе над Херсоном прогремели не менее пяти взрывов. 26 сентября в городе тоже произошли четыре мощных взрыва.

Гибель Журавко

Бывший депутат Рады Алексей Журавко погиб в результате удара из РСЗО HIMARS по гостинице в Херсоне. Как сообщали в экстренных службах, там жили обычные гражданские, «без оружия, никакой техники». Помимо Журавко, погиб еще один постоялец. Власти Херсонской области назвали произошедшее терактом. Пушилин заявил, что Красный Лиман взят в полукольцо Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил, что населенный пункт Красный Лиман находится... 30 сентября 13:49

Журавко с 2006 по 2012 год был депутатом Рады от «Партии регионов». После переворота 2014 года находился в оппозиции к украинской власти, а в январе 2015 года уехал в Россию.

В декабре 2020 года СБУ заявила, что подозревает Журавко в создании террористической организации и попытках свержения конституционного строя. После начала спецоперации РФ экс-депутат вернулся в Херсон.

Журавко был инвалидом от рождения — у него не было правой ноги и левой руки, а левая нога сильно укорочена.

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин наградил его медалью «За отвагу» посмертно.