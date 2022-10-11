«Прикажут ему из Вашингтона». Лавров не исключил переговоры с Зеленским

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал о возможности возобновления переговоров между Россией и Украиной. Он также оценил вероятность встречи президента России Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом на полях предстоящего саммита G20. Кроме того, министр осудил недопуск России к расследованию взрывов на «Северных потоках». Главные заявления Лаврова – в материале «Газеты.Ru».

Военные США на Украине

Сергей Лавров, выступая в эфире телеканала «Россия 1», заявил, что, согласно его данным, в спецоперации со стороны Украины принимают участие кадровые военные США и других стран.

«Кадровые военнослужащие американской армии, как и армий ряда европейских стран постоянно работают «на земле», в том числе помогая расчетам орудийных комплексов, комплексов систем залпового огня HIMARS, помогая их использовать в этих военных действиях», — сказал Лавров.

При этом он отметил, что «стопроцентных доказательств» этого у России пока нет, но «свидетельства множатся», а на Западе «начинают понимать, что они заходят немножко дальше, чем собирались».

«Вообще, этой войной заправляют англосаксы, которые контролируют полностью режим Зеленского, а к ним пытаются пристроиться поляки и всякие прибалты», — уверен глава российского МИД.

Возобновление переговоров

По словам Лаврова, Россия никогда не напрашивалась на переговоры с Украиной, хотя позитивно отвечала на запрос Киева о диалоге в марте этого года. Так он ответил на заявление координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джона Кирби о том, что выход из ситуации вокруг Украины нужно искать дипломатическим путем. При этом Кирби подчеркнул, что в Вашингтоне не видят со стороны России серьезных намерений вести переговоры с Украиной.

«Это ложь (заявление Кирби – «Газета.Ru»). Никаких серьезных предложений о вступлении в контакт мы не получали. Были некоторые не очень серьезные заходы, на которые мы тоже не отвечали негативно, а предлагали сформулировать конкретные предложения, с которыми на нас хотят какие-то люди через опосредованные контакты выходить. И в этом случае более конкретных разъяснений мы ни от кого не получали. Поэтому врать не надо», — подчеркнул глава российского МИД. Лавров заявил, что Москва сохраняет приверженность постулату о недопустимости ядерной войны Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва, по-прежнему, сохраняет... 10 октября 11:58

Хотя президент Украины Владимир Зеленский отказался вести диалог и в начале октября утвердил решение СНБО о невозможности переговоров с Путиным, Лавров не исключил, что украинский лидер может передумать.

«Он как запретил сам себе, так потом и забудет про это, смотря в каком настроении он с утра встанет и чем будет заниматься. Ну или прикажут ему из Вашингтона, из Лондона — скажет: «Есть!» и придумает, как все это объяснить, чтобы не терять лицо», — предположил министр.

Он также считает, что Запад «играет в игру», которая называется «ничего не вижу-ничего не слышу», когда что-то делает делает Зеленский. А когда Россия «ответила» Украине «серьезно», западные страны «тут же стали играть в осуждение».

«Вот вам двойные стандарты»

Комментируя заявление Швеции о недопуске России к расследованию взрывов на «Северных потоках», Лавров заявил, что это – ситуация с двойными стандартами.

«А то, что касается «Северного потока — 1» и «Северного потока — 2», они тоже вроде как нам не доверяют, потому что они нас не хотят пускать до расследования, хотя «Северный поток — 1» – 51% – это наша собственность, а «Северный поток — 2» — это целиком собственность Газпрома», — отметил министр.

По его словам, «буквально вчера представитель правительства Швеции сказал, что, да, мы проводим предварительное расследование вместе с датчанами, немцами, но русских мы туда подпускать не будем». По мнению главы российского МИД, «они расследуют ущерб, нанесенный нашей собственности, нас держат в стороне и не хотят ничего показывать, чтобы, не дай Бог, мы не узнали правду, наверное». Глава МИД РФ Лавров заявил, что США следует отказаться от претензий на мировое господство Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США нужно отказаться от претензий на мировое... 10 октября 12:00

«При этом, было сообщение, что американские эксперты будут участвовать в процессе обработки данных, которые там получают. Вот вам двойные стандарты», — пояснил министр.

Встреча Путина и Байдена

Рассуждая о возможной встрече Владимира Путина и Джо Байдена на грядущем саммите G20, Лавров заявил, что Россия не отказывается от переговоров с США на полях саммита, если поступит предложение.

«Мы же многократно говорим о том, что никогда мы от встреч не отказываемся, и, если поступит предложение, тогда мы будем его рассматривать», — пояснил министр.

Ранее Байден, отвечая на вопрос о возможной встрече с Путиным, сказал: «Посмотрим». Лавров считает, что этот ответ — больше для СМИ, чем для политики.

«Если все думают, что уже есть сигнал о готовности к такой встречи со стороны Байдена, то эта уверенность, как я понимаю, базируется лишь на его фразе: «Посмотрим», когда у него спросили, будете ли вы встречаться в будущем с Путиным. Это, наверное, больше для журналистских аналитических измышлений, чем для реальной политики», — предположил глава МИД РФ.

Саммит G20 должен состояться в Индонезии на острове Бали, 15–16 ноября.