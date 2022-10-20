Военная операция РФ на Украине. День 239-й

Процесс перемещения жителей правобережных районов Херсонской области на левый берег Днепра продолжается, ситуация в Херсоне под контролем — замгубернатора региона Кирилл Стремоусов.
В ДНР задержали подозреваемого в подготовке теракта в администрации Мариуполя по заданию Службы безопасности Украины.
Украинский пленных рассказывает о нарушениях Минских соглашений в ходе конфликта на юго-востоке Украины.
Промышленное предприятие и объект энергетической инфраструктуры попали под удар в Криворожском районе Днепропетровской области ночью, есть серьезные разрушения, сообщил глава областной администрации Валентин Резниченко.
Власти Киевской области призвали жителей максимально ограничить потребление электричества с 7 утра до 23 вечера, предлагается отключать холодильники, сообщает издание «Страна.ua».
Губернатор Красноярского края Александр Усс полагает, что предъявленное его сыну Артему властями США обвинение в уклонении от санкций и отмывании денег имеет политический окрас.
«Поставка нефтепродуктов, общедоступного оборудования и технических средств, которые свободно продаются и покупаются во всем мире, вдруг объявляется американскими властями незаконной. Почему? Только потому, что это делается во благо России. Политический окрас этих обвинений очевиден».
Первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что обвинения западных стран в экспорте Ираном своих беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Россию представляют собой дезинформацию.