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Политика

Военная операция РФ на Украине. День 239-й

Онлайн-трансляция военной спецоперации РФ на Украине — 239-й день

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Танк Т-72 в ходе практических стрельб, проводимых в рамках интенсивного курса обучения военнослужащих, призванных из запаса при проведении частичной мобилизации, на участке полигона «Красный Яр» в Забайкальском крае

Танк Т-72 в ходе практических стрельб, проводимых в рамках интенсивного курса обучения военнослужащих, призванных из запаса при проведении частичной мобилизации, на участке полигона «Красный Яр» в Забайкальском крае

Евгений Епанчинцев/РИА Новости
Власти Днепропетровской области подтвердили ночной удар по промышленному предприятию и объекту энергетической инфраструктуры. Красноярский губернатор Александр Усс назвал политическими обвинения США в адрес его сына Артема, которого накануне задержали в Италии. В США заявили, что готовы вводить санкции для недопущения передачи Ираном вооружений в РФ. Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский назвал дезинформацией обвинения Ирана в экспорте беспилотников в Россию. В ДНР сообщили о повреждении администрации Ворошиловского района Донецка из-за обстрела. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
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9:37

Несколько взрывов произошло в Николаеве, сообщает украинское издание Klymenko Time.

9:17

Процесс перемещения жителей правобережных районов Херсонской области на левый берег Днепра продолжается, ситуация в Херсоне под контролем — замгубернатора региона Кирилл Стремоусов.

9:10

В ДНР задержали подозреваемого в подготовке теракта в администрации Мариуполя по заданию Службы безопасности Украины.

9:09

Воздушная тревога объявлена в Кировоградской, Полтавской и Черкасской областях Украины.

8:49

8:38

Украинский пленных рассказывает о нарушениях Минских соглашений в ходе конфликта на юго-востоке Украины.

8:16

Промышленное предприятие и объект энергетической инфраструктуры попали под удар в Криворожском районе Днепропетровской области ночью, есть серьезные разрушения, сообщил глава областной администрации Валентин Резниченко.

8:12

Власти Киевской области призвали жителей максимально ограничить потребление электричества с 7 утра до 23 вечера, предлагается отключать холодильники, сообщает издание «Страна.ua».

8:09

8:05

Губернатор Красноярского края Александр Усс полагает, что предъявленное его сыну Артему властями США обвинение в уклонении от санкций и отмывании денег имеет политический окрас.

«Поставка нефтепродуктов, общедоступного оборудования и технических средств, которые свободно продаются и покупаются во всем мире, вдруг объявляется американскими властями незаконной. Почему? Только потому, что это делается во благо России. Политический окрас этих обвинений очевиден».

8:03

Последствия обстрела Ворошиловского района Донецка.

8:01

Первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что обвинения западных стран в экспорте Ираном своих беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Россию представляют собой дезинформацию.

8:00

Здравствуйте, дорогие читатели! «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию по событиям 239-го дня специальной военной операции РФ на Украине.

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