20 октября 2022, 08:15 Политика Военная операция РФ на Украине. День 239-й Онлайн-трансляция военной спецоперации РФ на Украине — 239-й день Михаил Родионов

close 100% Танк Т-72 в ходе практических стрельб, проводимых в рамках интенсивного курса обучения военнослужащих, призванных из запаса при проведении частичной мобилизации, на участке полигона «Красный Яр» в Забайкальском крае Евгений Епанчинцев/РИА Новости

Власти Днепропетровской области подтвердили ночной удар по промышленному предприятию и объекту энергетической инфраструктуры. Красноярский губернатор Александр Усс назвал политическими обвинения США в адрес его сына Артема, которого накануне задержали в Италии. В США заявили, что готовы вводить санкции для недопущения передачи Ираном вооружений в РФ. Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский назвал дезинформацией обвинения Ирана в экспорте беспилотников в Россию. В ДНР сообщили о повреждении администрации Ворошиловского района Донецка из-за обстрела. «Газета.Ru» ведет хронику событий.