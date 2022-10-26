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Политика

США ввели санкции против Жасмин и ее мужа. За что?

США внесли в санкционный список певицу Жасмин и ее супруга политика Илана Шора

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Певица Жасмин

Певица Жасмин

Светлана Шевченко/РИА Новости
Американские власти включили в «черный список» певицу Жасмин и ее мужа Илана Шора. Последнего Минфин США подозревает в попытке дестабилизировать ситуацию в Молдавии и вернуть страну в сферу влияния России. В свою очередь Жасмин давала концерты в Донецке и Луганске и призывала бороться с «неонацистами» на Украине, но под ограничения попала не за это.

США пополнили санкционный список восемью россиянами и 12 российскими организациями. Ограничения в том числе ввели против певицы Жасмин (Сары Шор) и ее мужа Илана Шора.

В комментарии «Газете.Ru» Жасмин заявила, что «в первую очередь гордится своим мужем, во вторую – санкциями».

Муж пострадал за политику

В Минфине США сообщили, что таким образом борются с «постоянными кампаниям злонамеренного влияния правительства РФ и системной коррупцией в Молдове». Среди пополнивших «черный список» есть те, «кто действует в качестве инструментов российской кампании глобального влияния, которая стремится манипулировать США и их союзниками и партнерами, включая Молдавию и Украину».

В пояснении к введенным санкциям утверждается, что в преддверии молдавских выборов в 2021 году Москва собиралась «подорвать позиции президента Молдавии Майи Санду и вернуть Молдавию в сферу влияния России». Для решения этой задачи

Илан Шор как председатель оппозиционной партии «Шор» якобы работал с представителями России. Совместно они планировали создать политический союз для контроля молдавского парламента, «который затем поддержал бы несколько законодательных актов в интересах РФ», считают в Минфине.

«По состоянию на июнь 2022 года Шор получил поддержку России, и партия «Шор» координировала свои действия с представителями других олигархов, чтобы вызвать политические волнения в Молдове. В июне 2022 года Шор работал с базирующимися в Москве организациями, чтобы сорвать заявку Молдовы на вступление в ЕС, поскольку шло голосование за статус кандидата», — говорится на сайте ведомства.

С 26 июня 2020 года Илан Шор находится в международном розыске по делу о хищении $1 млрд из банковской системы Молдавии. 8 сентября 2022 года политик признался, что находится в Израиле, и анонсировал свое возвращение на родину.

«Я нахожусь в Израиле, в стране, где я родился. Я приехал сюда, будучи политически преследуемым человеком. Но это ненадолго. Очень скоро я буду на вместе с протестующими в Кишиневе стоять на площади, а еще через некоторое время мы вместе войдем в правительство для того, чтобы управлять Молдавией и сделать ее богатой», — заявил Шор в своем Telegram-канале.

Жена пострадала за компанию

Жасмин внесли в санкционный список Соединенных Штатов как супругу Шора, уже включенного в список. Минфин упомянул о статусе певицы — Заслуженная артистка России.

Певица Жасмин с самого начала спецоперации на Украине поддерживала действия России. 9 марта она сообщила на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что «трагедия Донбасса» отозвалась в ее сердце «огромной болью».

«Жители Донбасса шахтеры и металлурги на протяжении долгого времени испытывали на себе зверства неонацистов. Я приезжала в Луганск и Донецк еще в 2018 году с концертами, видела лица беззащитных людей. Верю, что мирное небо воцарится над Украиной, свободной от неонацизма и дискриминации», — написала певица, добавив хештег #ZaМир.

1 мая Жасмин сказала в интервью программе «Добров в эфире» на РЕН ТВ, что артисты обязаны оказывать поддержку России, выступать на патриотических концертах, когда в мире призывают к действиям против страны: «Это часть нашей жизни, это часть великой истории и культуры».

«У меня есть моя простая позиция, когда я слышу, как звучит во всем мире призыв «отменить Россию», у меня в голове я сразу слышу, что я люблю свою Родину, Россию. Я патриот и могу вам сказать, что мы должны любить свою Родину, воспевать ее и делать свою работу», — подчеркнула Жасмин.

В сентябре она поддержала протесты в Кишиневе против повышения цен на газ. Жасмин исполнила песню Виктора Цоя «Перемен», сообщает Telegram-канал «RT на русском».

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