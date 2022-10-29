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Политика

«Где Нэнси? Где Нэнси?» Что известно о нападении на мужа Пелоси

Нападение на мужа спикера Палаты представителей США Пелоси произошло в присутствии полицейских

Прибывшие по вызову полицейские видели, как 82-летний муж спикера Палаты представителей США Пол Пелоси и 42-летний Дэвид Депепи пытаются отобрать друг у друга молоток. Оба мужчины госпитализированы, мотивы нападавшего пока не разглашаются. CNN утверждает, что он является сторонником конспирологических теорий и одобрял действия сторонников экс-президента Дональда Трампа, ворвавшихся в здание Конгресса. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Полицейские присутствовали в момент нападения на Пола Пелоси, мужа спикера Палаты представителей Конгресса США, на пороге их дома в Калифорнии. Об этом на пресс-конференции рассказал глава полицейского управления Сан-Франциско Уильям Скотт.

Прибывшие по вызову полицейские, стоя на пороге дома, видели, как Пол Пелоси и, как было установлено позднее, Дэвид Депепи пытаются отобрать друг у друга молоток.

После того, как правоохранители приказали им бросить инструмент на пол, Депепи схватил молоток и нанес Пелоси по меньшей мере один удар по голове на глазах у полицейских. После этого стражи порядка вмешались и задержали нападавшего, а также оказали первую помощь пострадавшему, передает ТАСС.

Оба мужчины сейчас находятся в больнице. «Мы пока не можем публично говорить о мотивах нападавшего», — заявил Скотт.

По его словам, с уверенностью можно сказать, что нападение носило умышленный характер и «не было случайным».

Что произошло

Напомним, накануне утром пресс-служба Нэнси Пелоси сообщила, что злоумышленник «ворвался в ее резиденцию в Сан-Франциско и совершил жестокое нападение на господина Пелоси».

Уточняется, что супруга спикера Палаты представителей успешно прооперировали в связи с полученным переломом костей черепа и серьезными повреждениями правой руки и кистей.

По оценкам врачей, 82-летний Пелоси сможет полностью восстановиться от полученных травм.

Как передает телеканал CNN, целью злоумышленника якобы была сама Нэнси Пелоси, но во время атаки ее не было дома.

Что известно о нападавшем

Позднее полиция Сан-Франциско сообщила, что нападавшим оказался 42-летний Дэвид Депепи, он был вооружен молотком. Мотивы его действий выясняются.

Депепи — поклонник теорий заговора, утверждает CNN.

Как выяснили журналисты телекомпании, на своей уже удаленной странице в соцсетях он публиковал посты в поддержку различных конспирологических теорий — в частности о том, что итоги выборов президента США в 2020 году якобы были фальсифицированы. Отметим, что на этом настаивает проигравший ту избирательную кампанию экс-глава государства Дональд Трамп.

Депепи одобрительно высказывался в адрес сторонников Трампа, ворвавшихся в здание Конгресса 6 января 2021 года.

Кроме того, ранее он публиковал неподтвержденные данные о смертельной опасности вакцин от коронавируса и утверждал, что «мировые элиты использовали пандемию, чтобы установить новый миропорядок».

«Где Нэнси?»

Комментируя инцидент с Пелоси, действующий американский лидер Джозеф Байден заявил, что в США «слишком часто прибегают к насилию по политическим мотивам».

«Это отвратительно. Этому нет места в Америке. Слишком много насилия, насилия по политическим мотивам, слишком много ненависти, слишком много агрессии», — сказал Байден.

Он подчеркнул, что нападавший кричал такие же слова, что и участники штурма Капитолия в январе прошлого года: «Где Нэнси? Где Нэнси?». При этом президент США отметил, что не может гарантировать достоверность этих слов, но ему так «сообщили».

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