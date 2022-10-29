«Где Нэнси? Где Нэнси?» Что известно о нападении на мужа Пелоси

Прибывшие по вызову полицейские видели, как 82-летний муж спикера Палаты представителей США Пол Пелоси и 42-летний Дэвид Депепи пытаются отобрать друг у друга молоток. Оба мужчины госпитализированы, мотивы нападавшего пока не разглашаются. CNN утверждает, что он является сторонником конспирологических теорий и одобрял действия сторонников экс-президента Дональда Трампа, ворвавшихся в здание Конгресса. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Полицейские присутствовали в момент нападения на Пола Пелоси, мужа спикера Палаты представителей Конгресса США, на пороге их дома в Калифорнии. Об этом на пресс-конференции рассказал глава полицейского управления Сан-Франциско Уильям Скотт. CNN: на мужа Пелоси напал поклонник теорий заговора Напавший с молотком на мужа спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси Пола Пелоси... 29 октября 15:45

Прибывшие по вызову полицейские, стоя на пороге дома, видели, как Пол Пелоси и, как было установлено позднее, Дэвид Депепи пытаются отобрать друг у друга молоток.

После того, как правоохранители приказали им бросить инструмент на пол, Депепи схватил молоток и нанес Пелоси по меньшей мере один удар по голове на глазах у полицейских. После этого стражи порядка вмешались и задержали нападавшего, а также оказали первую помощь пострадавшему, передает ТАСС. Полиция США: нападение на мужа Пелоси произошло при правоохранителях Представители правоохранительных органов США присутствовали при нападении на мужа спикера Палаты... 29 октября 15:45

Оба мужчины сейчас находятся в больнице. «Мы пока не можем публично говорить о мотивах нападавшего», — заявил Скотт.

По его словам, с уверенностью можно сказать, что нападение носило умышленный характер и «не было случайным». «Мы бросали камни, просто как дети» 17 декабря 2010 года 26-летний торговец фруктами и овощами Мохаммед Буазизи, проживавший... 28 октября 12:42

Что произошло

Напомним, накануне утром пресс-служба Нэнси Пелоси сообщила, что злоумышленник «ворвался в ее резиденцию в Сан-Франциско и совершил жестокое нападение на господина Пелоси». CNN: напавший на мужа Нэнси Пелоси искал ее саму Напавший с молотком на мужа спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси искал ее саму... 29 октября 15:45

Уточняется, что супруга спикера Палаты представителей успешно прооперировали в связи с полученным переломом костей черепа и серьезными повреждениями правой руки и кистей.

По оценкам врачей, 82-летний Пелоси сможет полностью восстановиться от полученных травм. Путин о визите Пелоси: зачем «этой бабушке» нужно было тащиться на Тайвань? Президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов на Международном дискуссионном клубе... 27 октября 21:26

Как передает телеканал CNN, целью злоумышленника якобы была сама Нэнси Пелоси, но во время атаки ее не было дома. Установлена личность напавшего на мужа конгрессвумен Нэнси Пелоси Полиция установила личность напавшего на супруга спикера палаты представителей конгресса США Нэнси... 29 октября 15:45

Что известно о нападавшем

Позднее полиция Сан-Франциско сообщила, что нападавшим оказался 42-летний Дэвид Депепи, он был вооружен молотком. Мотивы его действий выясняются. Байден заявил о росте в США насилия по политическим мотивам Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что в стране слишком часто прибегают к насилию... 29 октября 11:35

Депепи — поклонник теорий заговора, утверждает CNN.

Как выяснили журналисты телекомпании, на своей уже удаленной странице в соцсетях он публиковал посты в поддержку различных конспирологических теорий — в частности о том, что итоги выборов президента США в 2020 году якобы были фальсифицированы. Отметим, что на этом настаивает проигравший ту избирательную кампанию экс-глава государства Дональд Трамп.

Депепи одобрительно высказывался в адрес сторонников Трампа, ворвавшихся в здание Конгресса 6 января 2021 года. CNN: подозреваемый в нападении на мужа Пелоси был вооружен молотком Нападавший на мужа спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси Пола был вооружен молотком... 29 октября 15:45

Кроме того, ранее он публиковал неподтвержденные данные о смертельной опасности вакцин от коронавируса и утверждал, что «мировые элиты использовали пандемию, чтобы установить новый миропорядок».

«Где Нэнси?»

Комментируя инцидент с Пелоси, действующий американский лидер Джозеф Байден заявил, что в США «слишком часто прибегают к насилию по политическим мотивам». Мужа Пелоси прооперировали после нападения Пол Пелоси, муж спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, получил при нападении травмы... 29 октября 15:45

«Это отвратительно. Этому нет места в Америке. Слишком много насилия, насилия по политическим мотивам, слишком много ненависти, слишком много агрессии», — сказал Байден.

Он подчеркнул, что нападавший кричал такие же слова, что и участники штурма Капитолия в январе прошлого года: «Где Нэнси? Где Нэнси?». При этом президент США отметил, что не может гарантировать достоверность этих слов, но ему так «сообщили».