31 октября 2022, 08:15 Политика Военная операция РФ на Украине. День 250-й Онлайн-трансляция военной спецоперации РФ на Украине — 250-й день Михаил Родионов

close 100% Валерий Шарифулин/ТАСС

Взрывы слышны в нескольких областях Украины. ООН, Украина и Турция согласовали движение 16 судов по коридору в Черном море 31 октября, российскую сторону уведомили об этом решении. Срочники, призванные в рамках осеннего набора, не будут служить в ДНР, ЛНР, Запорожье и Херсонской области, их не будут привлекать к спецоперации, сообщили в Минобороны РФ. «Газета.Ru» фиксирует хронику событий.