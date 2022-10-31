Военная операция РФ на Украине. День 250-й

КНР призвал Украину и Россию к «сдержанности и дипломатическим усилиям», просит найти выход из конфликта, пока он не вышел из-под контроля.
❗️ В Запорожье подвергся удару объект критической инфраструктуры, в городе начались отключения света — украинские СМИ.
Взрывы слышны в Киевской Днепропетровской, Полтавской и Винницкой областях, сообщает украинское издание Klymenko Time.
Москва не видит выполнения обещаний по облегчению поставок российской продукции в рамках зерновой сделки, заявил посол РФ в Турции Алексей Ерхов.
Делегации ООН, Турции и Украины утвердили на 31 октября график движения 16 судов по морскому гуманитарному коридору. Российскую сторону проинформировали о данном решении. Ранее РФ «приостановила» участие в гуманитарной зерновой сделке.
Воздушная тревога объявлена в Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, Сумской и Запорожской областях Украины.
Военнослужащие-срочники, призванные этой осенью, не будут служить в Донецкой и Луганской народных республиках, а также Херсонской и Запорожской областях, рассказал в беседе с «Красной звездой» начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Евгений Бурдинский.