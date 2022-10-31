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Политика

Военная операция РФ на Украине. День 250-й

Онлайн-трансляция военной спецоперации РФ на Украине — 250-й день

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Валерий Шарифулин/ТАСС
Взрывы слышны в нескольких областях Украины. ООН, Украина и Турция согласовали движение 16 судов по коридору в Черном море 31 октября, российскую сторону уведомили об этом решении. Срочники, призванные в рамках осеннего набора, не будут служить в ДНР, ЛНР, Запорожье и Херсонской области, их не будут привлекать к спецоперации, сообщили в Минобороны РФ. «Газета.Ru» фиксирует хронику событий.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
10^03

9:54

КНР призвал Украину и Россию к «сдержанности и дипломатическим усилиям», просит найти выход из конфликта, пока он не вышел из-под контроля.

9:38

❗️ В Запорожье подвергся удару объект критической инфраструктуры, в городе начались отключения света — украинские СМИ.

9:32

Украинские СМИ сообщают о взрывах в Киеве и Харькове.

9:21

⚡️ В пригородах Киева пропала вода — СМИ.

9:07

Взрывы слышны в Киевской Днепропетровской, Полтавской и Винницкой областях, сообщает украинское издание Klymenko Time.

8:58

Москва не видит выполнения обещаний по облегчению поставок российской продукции в рамках зерновой сделки, заявил посол РФ в Турции Алексей Ерхов.

8:27

8:18

Воздушная тревога объявлена в Киеве, сообщили городские власти.

8:04

Кадры боевой работы расчётов ЗРК «Тор-М2» в ходе специальной военной операции на Украине.

8:03

Делегации ООН, Турции и Украины утвердили на 31 октября график движения 16 судов по морскому гуманитарному коридору. Российскую сторону проинформировали о данном решении. Ранее РФ «приостановила» участие в гуманитарной зерновой сделке.

8:02

Воздушная тревога объявлена в Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, Сумской и Запорожской областях Украины.

8:01

Военнослужащие-срочники, призванные этой осенью, не будут служить в Донецкой и Луганской народных республиках, а также Херсонской и Запорожской областях, рассказал в беседе с «Красной звездой» начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Евгений Бурдинский.

8:00

Здравствуйте, дорогие читатели! «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию по событиям 250-го дня специальной военной операции РФ на Украине.

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