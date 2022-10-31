Песков заявил, что без России зерновая сделка «вряд ли реализуема». Но суда уже пошли

Без участия России реализация соглашения по вывозу украинского зерна «вряд ли реализуема», заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он прокомментировал заявление Анкары о намерении продолжить работу над доставкой зерна на мировые рынки. При этом Песков не смог назвать условия Москвы для возможного продолжения зерновой сделки. Несмотря на заявления из России, утром 31 октября Турция и ООН возобновили проверки судов в украинских портах — несколько судов уже вышли в море.

Сделка по вывозу зерна из украинских портов без участия России вряд ли реализуема, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Так он прокомментировал заявления Реджепа Тайипа Эрдогана о намерении продолжать реализацию «зерновой сделки» без участия Москвы.

«В условиях, когда Россия говорит о невозможности гарантировать безопасность судоходства в указанных районах, такая сделка вряд ли реализуема, и она приобретает иной характер: гораздо более рискованный, опасный и негарантированный», — сказал Песков.

По его словам, к угрозам для зерновой сделки привели действия Украины. «Вы видите действия украинской стороны, вы видите, что именно этими действиями украинская сторона шла к срыву этой сделки, шла к тому, чтобы подорвать атмосферу безопасности и гарантированной безопасности»,— заявил он.

Журналисты также спросили у пресс-секретаря президента, закрыта ли продовольственная сделка окончательно. Турция сообщила о новых переговорах по зерновой сделке. Этого требуют НАТО и ЕС В НАТО заявили, что Россия должна в срочном порядке возобновить продовольственную сделку, чтобы... 30 октября 20:35

«По линии дипломатического и иных ведомств продолжаются контакты с турецкой стороной, а также с ООН», — ответил он.

При этом Песков не смог ответить на вопрос, какие условия, по мнению России, должны быть выполнены для продолжения действия соглашения. «Не готов пока ответить на этот вопрос, он непростой.», — сказал пресс-секретарь.

Он также обратил внимание на то, что Россия готова за свой счет компенсировать странам Африки выпадающие объемы поставляемого зерна.

«Как это будет делаться — это вопрос сложный, непростой и его еще предстоит прорабатывать», – отметил он.

Разговора Путина и Эрдогана не будет

Ранее Эрдоган заявил, что работа в рамках зерновой сделки продолжится, несмотря на приостановку участия в ней России.

«Турция продолжит предпринимать усилия в рамках зерновой сделки, несмотря на сомнения, которые есть у России», — цитирует его агентство Anadolu.

Турецкий президент заверил, что на данный момент соглашение позволило смягчить продовольственный кризис — экспорт с Украины составил 9,3 млн тонн сельхозпродукции.

В свете приостановки участия в зерновой сделке разговора президентов России и Турции пока не планируется, уточнил Песков.

«Пока нет таких планов», — сказал пресс-секретарь.

Ранее агентство РИА Новости со ссылкой на источники сообщало, что Турция в координации с ООН начала контакты с РФ. Президенты России и Турции в последний общались 13 октября в Астане.

Несмотря на заявления из Москвы, утром 31 октября Турция и ООН возобновили проверки судов в украинских портах. В Совместном координационном центре согласовали план движения 16 судов на 31 октября: 12 из них должны выйти из портов, четыре — прибыть.

Согласно данным сервисов отслеживания судов, два сухогруза, Admiral de Ribas и Mount Baker, с зерном и другим продовольствием уже вышли из портов Украины.

В то же время российский источник в координационном центре сообщил РИА Новости, что принятые без России решения в рамках зернового соглашения ее «ни к чему не обязывают».

29 октября Россия приостановила на неопределенный срок участие в продуктовой сделке в связи с произошедшей со стороны Украины атакой беспилотников на корабли Черноморского флота в Севастопольской бухте. Согласно заявлению Минобороны, суда, подвергшиеся атаке, обеспечивали безопасность гуманитарного «зернового коридора». «Мы бросали камни, просто как дети» 17 декабря 2010 года 26-летний торговец фруктами и овощами Мохаммед Буазизи, проживавший... 28 октября 12:42

Вывоз зерна шел через подконтрольные Украине порты Одессы, Черноморска и Южного на судах, которые проводили через заминированные воды украинские лоцманы. Наблюдать за погрузкой зерна в портах Украины должны были представители Турции, Украины и ООН. Они должны проверять, что на судах не возят боеприпасы и оружие. В Стамбуле корабли должны проходить повторную инспекцию.