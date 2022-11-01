Анкара ждет ответа Москвы. Пока турецкие сухогрузы продолжат вывозить зерно с Украины

Россия рассмотрит возможность возобновления участия в зерновой сделке после получения от украинских властей реальных гарантий неиспользования гуманитарного коридора в военных целях, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе беседы с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Глава Минобороны Турции Хулуси Акар заявил, что ждет ответа от Москвы по соглашению «сегодня или завтра». Как гуманитарное соглашение работает без участия России и почему возникли разногласия, — в материале «Газеты.Ru».

Москва рассмотрит возможность возобновления своего участия в продуктовой сделке после того, как получит гарантии от Киева, что морской коридор не будет использоваться в военных целях, об этом президент РФ Владимир Путин заявил в ходе телефонного разговора с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

«Только после этого (гарантий от Киева и расследования обстоятельств атаки на Черноморский флот в Севастополе. — «Газета.Ru») можно было бы рассмотреть вопрос о возобновлении работы в рамках <...> черноморской инициативы», — говорится в сообщении на сайте Кремля по итогам переговоров.

Путин также напомнил о невыполнении второй части пакетных договоренностей, которые касаются разблокировки экспорта российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки и обеспечения доставки продовольствия в наиболее нуждающиеся страны. Кроме того, он подтвердил готовность РФ безвозмездно поставить в Африку «значительные объемы» зерна и удобрений.

Вечером 1 ноября глава Минобороны Турции Хулуси Акар сообщил, что сухогрузы под турецким флагом продолжат вывозить продовольствие с Украины, несмотря на приостановку участия РФ в соглашении. Анкара, по его словам, прилагает усилия для начала вывоза продовольствия и удобрений из российских портов, а также уже довела до сведения Киева российскую озабоченность в связи с атакой на Черноморский флот в Севастополе. Кроме того, Акар выразил уверенность, что реализация зерновой сделки будет продолжена.

Также он сообщил, что Турция ожидает от России ответа по ситуации вокруг продуктового соглашения в ближайшие два дня.

«Между сторонами существует договоренность о том, что из портов должны выходить только зерновые, а коридор должен использоваться для гуманитарной помощи. Господин [министр обороны РФ Сергей] Шойгу продолжает переговоры со своими властями в рамках предоставленной нами информации. Мы ожидаем от них ответа сегодня или завтра. Мы напомнили нашим собеседникам, что эти мероприятия не должны быть сорваны, не должны вызывать никаких проблем, и мы не должны снова возвращаться к началу», — уточнил Акар. Почему Москва приостановила участие в зерновой сделке Россия 29 октября объявила о приостановке участия в вывозе сельхозпродукции из украинских портов после атаки Киева на корабли Черноморского флота и гражданские суда в акватории Севастополя. Согласно данным Минобороны России, подготовка теракта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялись под руководством британских специалистов. По слова губернатора Севастополя Михаила Развожаева, в атаке участвовали... Читать дальше

Встречи на других уровнях

Также 1 ноября переговоры провели главы МИД России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу. Стороны также подтвердили необходимость гарантий неиспользования гуманитарного морского коридора в военных целях, а также подтвердили необходимость получения гарантий исключения действий, подрывающих выполнение зерновой сделки. Лавров и Чавушоглу обсудили возможности дальнейшего сотрудничества в рамках гуманитарного соглашения.

Кроме того, замглавы МИД РФ Сергей Вершинин на встрече с послом Турции в Москве Мехметом Самсаром заявил, что Украина должна гарантировать неиспользование гуманитарного коридора в Черном море в военных целях.

«С российской стороны подчеркнута необходимость предоставления Украиной гарантий неиспользования гуманитарного коридора в Черном море в военных целях», — подчеркнул Вершинин. «Это был самый настоящий бунт сытых» Волнения в Ливии начались на следующий день после того, как стало известно о бегстве... 31 октября 10:01

Ранее днем 1 ноября по инициативе Анкары состоялся телефонный разговор между главами Минобороны РФ и Турции Сергеем Шойгу и Хулуси Акаром. Они также обсудили приостановку Россией реализации соглашений в рамках сделки и возможность ее возобновления.

Как везут зерно без России

1 ноября представители ООН, Турции и Украины в Совместном координационном центре в Стамбуле договорились не планировать движение судов с украинским зерном по коридору безопасности на 2 ноября, передает Reuters. «РИА Новости» со ссылкой на секретариат ООН передает, что приостановка движения 2 ноября — временная мера, представитель генсека ООН Фархан Хак пояснил, что решение приостановить движение кораблей принято только на один день.

«Решение было принято по согласию делегаций Украины, Турции и ООН в СКЦ. Они его выработали. Это часть их обсуждений друг с другом, и они сочли, что так будет лучше поступить завтра», — отметил Хак.

30 октября Украина, Турция и ООН согласовали план прохода 16 судов по гумкоридору на 31 октября, в том числе 12 кораблей — из украинских портов. «Делегация ООН <…> проинформировала Российскую Федерацию о перемещениях в соответствии с установленными процедурами СКЦ», — сказано в сообщении.

В то же время 31 октября российский источник в координационном центре сообщил РИА Новости, что принятые без России решения в рамках зернового соглашения ее «ни к чему не обязывают».

Без участия России сделка «вряд ли реализуема»

31 октября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на заявление Эрдогана о продолжении работы соглашения без участия Москвы заявил, что без России продуктовое соглашение вряд ли реализуемо, поскольку в таком случае нет гарантий безопасности прохода судов по морскому коридору.

«В условиях, когда Россия говорит о невозможности гарантировать безопасность судоходства в указанных районах, такая сделка вряд ли реализуема, и она приобретает иной характер: гораздо более рискованный, опасный и негарантированный», — сказал он.

По его словам, к приостановке соглашения привели действия украинской стороны, которая «шла к срыву этой сделки, шла к тому, чтобы подорвать атмосферу безопасности и гарантированной безопасности». На вопрос журналистов о возможности возобновления российского участия он отметил, что контакты с Турцией и ООН по данной проблеме продолжатся.