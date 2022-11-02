Южная Корея и КНДР обменялись ракетными пусками

Южная Корея запустила три ракеты в международные воды Японского моря в ответ на ракетные пуски Северной Кореи. Ответ Сеула призван показать, что Республика Корея жестко отреагирует на любые провокации, заявили южнокорейские военные. Накануне в МИД КНДР заявили, что началась «финальная фаза» сценария ядерной войны с США.

Стрельбы южан

2 ноября три высокоточные управляемые ракеты класса «воздух-земля» были пущены в международные воды Японского моря с истребителей F-15K и KF-16 военно-воздушных сил Республики Корея. Об этом сообщил Объединенный комитет начальников штабов ВВС РК.

Стрельбы были произведены в ответ на пуски ракет военными Северной Кореи. «Ответ наших военных подтверждает нашу решимость жестко реагировать на любые провокации [КНДР] и показывает, что мы способны нанести точный удар по нашему врагу», — говорится в заявлении южнокорейского комитета.

Удары по морю

1 ноября вооруженные силы КНДР запустили около 10 ракет в Японское и Желтое моря. О пусках сообщили ВС РК. Типы ракет в сообщении южнокорейских военных не приводятся.

Одна из ракет пересекла морскую границу (де-факто) с Южной Кореей и упала в море. Еще одна северокорейская ракета упала в море в 57 км от города Сокчхо.

«Этот запуск северокорейской ракеты — первый случай с момента разделения Кореи, когда ракета Северной Кореи упала в непосредственной близости от наших территориальных вод, южнее Северной разграничительной линии (NLL)», — заявили в Объединенном комитете начальников штабов РК.

Северяне также сделали 100 артиллерийских выстрелов из округа Косон провинции Канвондо в район буферной зоны в Японском море (в этих регионах с 2018 года стороны договорились не совершать военных акций), сообщили позднее военные Южной Кореи.

Президент РК Юн Сук Ель осудил действия Пхеньяна. По его словам, стрельбы – фактическое нарушение границ Южной Кореи. Юн также приказал принять срочные меры, чтобы «заставить Север заплатить за провокации». Республика Корея приняла решение о закрытии ряда своих воздушных маршрутов над территорией Японского моря из-за пусков КНДР.

Глава Министерства обороны Японии Ясукадзу Хамада в свою очередь заявил, что официальный Токио выразил протест Пхеньяну в связи с очередным запуском баллистических ракет. При канцелярии премьер-министра Японии Фумио Кисиды начал работать кризисный штаб из-за ракетного пуска северокорейцев.

Агентство Ренхап сообщило, что пуски КНДР совпали по времени с проходящими в районе Корейского полуострова масштабными совместными учениями Южной Кореи и США.

1 ноября власти КНДР заявили, что могут принять решительные меры в ответ на проведение американо-южнокорейских учений.

В северокорейском МИД заявили, что «все факты отчетливо демонстрируют, что американский сценарий ядерной войны с КНДР вошел в финальную стадию». По мнению дипломатов КНДР, Соединенные Штаты – единственное государство в мире, в ядерной доктрине которого значится «свержение режимов».

Пхеньян добавил, что в Вашингтоне «должны быть готовы заплатить равнозначную цену в случае попытки применить силу против КНДР».

«Корейский полуостров превращен в горячую точку, где военная напряженность самая высокая в мире, а обстановка безопасности в регионе стала еще более серьезной», — прокомментировали в МИД КНДР военные учения США и РК.

Обвинения в свой адрес по поводу обострения ситуации на Корейском полуострове власти КНДР считают абсурдом. «Если США все еще прибегнут к серьезной военной провокации, мы будем рассматривать более серьезные ответные шаги», — добавили в министерстве.

28 октября Индо-Тихоокеанское командование ВС США (INDOPACOM) заявило, что американские военные не видят угрозы для себя и своих союзников в лице Японии и РК из-за пусков баллистических ракет Северной Кореи.

Корейские пуски

С начала года КНДР произвела 29 ракетных запусков, большинство из которых были сделаны баллистическими ракетами разных типов, передает ТАСС.

9 октября координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США хотят сесть за стол переговоров с КНДР без предварительных условий и найти дипломатическое решение.

По словам Кирби, Соединенные Штаты планируют любой ценой добиться полной и проверяемой денуклеаризации Корейского полуострова. Для этой цели США связались с КНДР и сообщили им, что Вашингтон готов сесть за стол переговоров без предварительных условий.

«Ким Чен Ын решил не принимать это предложение. Он сейчас старается развивать свою ракетную программу, не отказался от амбиций в сфере ядерного оружия», — добавил Кирби.

13 октября Центральное телеграфное агентство Кореи сообщило, что председатель КНДР Ким Чен Ын руководил испытательным пуском крылатых ракет большой дальности.

Как заявил Ким, слова которого приводит агентство, республика «должна и впредь расширять сферу действия стратегических ядерных сил, чтобы решительным образом противостоять любой военной угрозе».