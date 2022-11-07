«Это важно для стран с ядерным оружием». Кремль и Белый дом вели тайные переговоры

Секретные переговоры
Главный советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан несколько месяцев тайно вел переговоры с высокопоставленными помощниками президента России Владимира Путина, пишет газета The Wall Street Journal.
Согласно информации издания, Салливан пытался «снизить риск расширения конфликта из-за Украины и предостеречь Москву от применения ядерного оружия или другого оружия массового уничтожения».
«Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан поддерживал контакт с Юрием Ушаковым, советником Путина по внешней политике. Господин Салливан также говорил со своим коллегой в российском правительстве Николаем Патрушевым», — рассказали редакции американские чиновники, пожелавшие остаться анонимными.
По их словам, советник президента Соединенных Штатов хотел предотвратить риск эскалации и «сохранить каналы связи открытыми, а не обсуждать урегулирование войны на Украине».
В статье говорится, что Белый дом с марта публично не признавал контактов или телефонных звонков между Салливаном и какими-либо высокопоставленными российскими чиновниками.
«Непубличные обсуждения происходят на фоне того, что традиционные дипломатические контакты между Вашингтоном и Москвой сократились, а Путин и его помощники намекнули, что он может прибегнуть к использованию ядерного оружия для защиты российской территории», — отметили авторы материала.
Однако, напоминает газета, несмотря на поддержку Украины и антироссийские санкции, в Белом доме считают, что «поддержание определенного уровня контактов с Москвой необходимо для достижения некоторых взаимных интересов национальной безопасности». Согласно данным редакции, Салливан настаивает на налаживании контактов с Россией, хотя многие американские чиновники уверены, что переговоры не будут плодотворными.
Источники The Wall Street Journal не сообщили точных дат и не сказали, сколько было телефонных звонков между Салливаном и российскими чиновниками. Они также не уточнили, привели ли эти разговоры к каким-то результатам.
«Я думаю, что всегда важно, особенно для стран, обладающих ядерным оружием, поддерживать открытые каналы связи, чтобы помочь понять, что думает каждая сторона, и тем самым избежать возможности случайной конфронтации или войны», — сказал изданию бывший посол США в НАТО Иво Даалдер.
При этом, как отмечается в статье, Салливан ведет переговоры и с руководством Украины. В частности, на прошлой неделе он побывал в Киеве, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром обороны Алексеем Резниковым. Согласно информации издания, американец призвал их «публично заявить о своей готовности разрешить конфликт (с Россией – «Газета.Ru»)». При этом США «не подталкивают Украину к переговорам», а «показывают союзникам, что они стремятся к разрешению конфликта».
Условия заключения мира
Накануне газета The Wall Street Journal со ссылкой на дипломатические источники сообщила, что западные страны при контактах друг с другом обсуждают, какими могли бы быть условия мира между Украиной и Россией. При этом «Вашингтон и его союзники не видят большой перспективы скорейшего прекращения войны на Украине путем переговоров, учитывая высокие ставки для Москвы и Киева и тот факт, что обе стороны верят, что могут победить».
«По словам дипломатов, в частном порядке западные столицы обсуждают возможные условия мира, но публично почти все лидеры и высокопоставленные чиновники избегают заявлений, которые могут поставить Украину в рамки», — говорится в статье.
При этом, согласно данным издания, в западных столицах «нет четкого представления о том, как может выглядеть окончательное мирное урегулирование». А Берлин, Париж или Вашингтон вряд ли будут «подталкивать Киев к принятию чего-то, что, по мнению Зеленского, не отвечает интересам Украины».
Как утверждают источники газеты, между странами Запада есть разногласия относительно того, как и когда должен быть заключен мир между Россией и Украиной, но пока они «откладывают эти вопросы в долгий ящик».