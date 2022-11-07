«Это важно для стран с ядерным оружием». Кремль и Белый дом вели тайные переговоры

Советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан несколько месяцев тайно вел переговоры с высокопоставленными российскими чиновниками, чтобы не допустить применения ядерного оружия или расширения украинского конфликта, сообщает газета The Wall Street Journal.

Секретные переговоры

Главный советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан несколько месяцев тайно вел переговоры с высокопоставленными помощниками президента России Владимира Путина, пишет газета The Wall Street Journal. Полковник Огар: в случае победы республиканцы в США подтолкнут Украину к переговорам Если на предстоящих выборах в конгресс США победит Республиканская партия, то Украину могут... 07 ноября 09:16

Согласно информации издания, Салливан пытался «снизить риск расширения конфликта из-за Украины и предостеречь Москву от применения ядерного оружия или другого оружия массового уничтожения».

«Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан поддерживал контакт с Юрием Ушаковым, советником Путина по внешней политике. Господин Салливан также говорил со своим коллегой в российском правительстве Николаем Патрушевым», — рассказали редакции американские чиновники, пожелавшие остаться анонимными.

По их словам, советник президента Соединенных Штатов хотел предотвратить риск эскалации и «сохранить каналы связи открытыми, а не обсуждать урегулирование войны на Украине».

В статье говорится, что Белый дом с марта публично не признавал контактов или телефонных звонков между Салливаном и какими-либо высокопоставленными российскими чиновниками.

«Непубличные обсуждения происходят на фоне того, что традиционные дипломатические контакты между Вашингтоном и Москвой сократились, а Путин и его помощники намекнули, что он может прибегнуть к использованию ядерного оружия для защиты российской территории», — отметили авторы материала. Президент ФРГ Штайнмайер призвал «не решать за Украину» в вопросе переговоров о мире с РФ Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что Украина должна самостоятельно принимать решение... 06 ноября 22:56

Однако, напоминает газета, несмотря на поддержку Украины и антироссийские санкции, в Белом доме считают, что «поддержание определенного уровня контактов с Москвой необходимо для достижения некоторых взаимных интересов национальной безопасности». Согласно данным редакции, Салливан настаивает на налаживании контактов с Россией, хотя многие американские чиновники уверены, что переговоры не будут плодотворными.

Источники The Wall Street Journal не сообщили точных дат и не сказали, сколько было телефонных звонков между Салливаном и российскими чиновниками. Они также не уточнили, привели ли эти разговоры к каким-то результатам.

«Я думаю, что всегда важно, особенно для стран, обладающих ядерным оружием, поддерживать открытые каналы связи, чтобы помочь понять, что думает каждая сторона, и тем самым избежать возможности случайной конфронтации или войны», — сказал изданию бывший посол США в НАТО Иво Даалдер.

При этом, как отмечается в статье, Салливан ведет переговоры и с руководством Украины. В частности, на прошлой неделе он побывал в Киеве, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром обороны Алексеем Резниковым. Согласно информации издания, американец призвал их «публично заявить о своей готовности разрешить конфликт (с Россией – «Газета.Ru»)». При этом США «не подталкивают Украину к переговорам», а «показывают союзникам, что они стремятся к разрешению конфликта». Минобороны Италии: международному сообществу нужно создать условия для мира на Украине Министр обороны Италии Гуидо Крозетто заявил, что международному сообществу необходимо создать условия... 06 ноября 14:32

Условия заключения мира

Накануне газета The Wall Street Journal со ссылкой на дипломатические источники сообщила, что западные страны при контактах друг с другом обсуждают, какими могли бы быть условия мира между Украиной и Россией. При этом «Вашингтон и его союзники не видят большой перспективы скорейшего прекращения войны на Украине путем переговоров, учитывая высокие ставки для Москвы и Киева и тот факт, что обе стороны верят, что могут победить».

«По словам дипломатов, в частном порядке западные столицы обсуждают возможные условия мира, но публично почти все лидеры и высокопоставленные чиновники избегают заявлений, которые могут поставить Украину в рамки», — говорится в статье.

При этом, согласно данным издания, в западных столицах «нет четкого представления о том, как может выглядеть окончательное мирное урегулирование». А Берлин, Париж или Вашингтон вряд ли будут «подталкивать Киев к принятию чего-то, что, по мнению Зеленского, не отвечает интересам Украины».

Как утверждают источники газеты, между странами Запада есть разногласия относительно того, как и когда должен быть заключен мир между Россией и Украиной, но пока они «откладывают эти вопросы в долгий ящик».