«Нельзя забывать о будничных вещах»: Путин рассказал о новом пособии для россиян

Президент России Владимир Путин напомнил на совещании правительства, что программа материнского капитала продлена до 2026 года. Он также рассказал о новых выплатах для семей с детьми, которые появятся в следующем году, и призвал создать для родителей условия, чтобы они могли «сами повышать свои доходы».

Маткапитал до 2026 года

Владимир Путин по видеосвязи провел совещание по вопросу поддержки доходов семей с детьми. Он отметил, что, несмотря на «наиболее значимые события», «нельзя забывать о «будничных вещах», о «чувствительном вопросе» демографического развития.

«В 2020 году был расширен круг получателей материнского капитала. Право на него приобрели те семьи, где рождается первенец. Теперь ежегодно порядка миллиона семей получают материнский капитал, а сама эта программа продлена до конца 2026 года», — сказал Путин.

По его словам, за последние годы правительство подготовило и запустило несколько мер, включая поддержку будущих мам до достижения ребенком совершеннолетия. Глава государства добавил, что с апреля этого года право на ежемесячные выплаты получили нуждающиеся семьи с детьми от восьми до 17 лет.

Путин отметил, что с 1 января 2023 года «будет запущено единое пособие для семей с детьми от рождения до 17 лет». При этом «оформление и получение единого пособия должны быть максимально понятными, простыми, удобными для граждан».

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова уточнила, что на единое пособие с 2023 года будет тратиться более 1,6 трлн руб. в год, из которых из которых 1,43 трлн будут выделяться из федерального бюджета.

Путин подчеркнул, что главная задача государственной поддержки – «свести к минимуму угрозу бедности для российских семей: и тех, где только рождается ребенок, и для тех, которые уже воспитывают детей».

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков в свою очередь сообщил, что в 2023 году размер материнского капитала на первого ребенка составит почти 590 тыс. руб., а на второго — 780 тыс. руб.

Он добавил, что появились ежемесячные пособия на детей в возрасте от трех до восьми лет. Согласно его данным, сейчас такую помощь получают родители трех миллионов детей.

Низкая безработица

По словам Путина, в России низкий уровень безработицы.

«Отмечу, что текущая ситуация на рынке труда стабильная, безработица находится на минимальном уровне – 3,9%», — заявил российский лидер.

Он добавил, что за восемь месяцев этого года среднемесячная зарплата в целом по стране выросла на 12,7%.

«Но мы с вами понимаем, что это мало что значит для рядового гражданина. Надо иметь в виду, что более важным является показатель реальных зарплат с учетом инфляции. А здесь ситуация объективно сложнее: пока темпы роста зарплат немного отстают от роста цен. Рассчитываем, что по мере снижения инфляции – а такая тенденция фиксируется на протяжении последних месяцев – картина будет меняться, и меняться должна к лучшему», — пообещал глава государства.

Он рассказал, сославшись на данные специалистов, что инфляция «в первом квартале следующего года должна приблизиться где-то к пяти, может быть, даже чуть меньше, процентам». По его словам, «нужно, чтобы зарплаты опережали рост цен».

«В этой связи напомню, что с первого января текущего года прожиточный минимум в целом по стране был проиндексирован на 8,6 процента, а с первого июня мы опережающим темпом повысили его размер еще на десять процентов. Соответственно, были проиндексированы и все социальные выплаты, которые привязаны так или иначе к прожиточному минимуму», — отметил президент.

Самостоятельно повышаем доходы

Путин считает, что в России «необходимо создавать условия, чтобы семьи могли сами повышать свои доходы».

«Что имею в виду? Прежде всего за счет освоения родителями новой профессии или повышения квалификации, за счет получения хорошо оплачиваемой работы в будущем», — пояснил глава государства.

Он также призвал правительство представить ряд новых предложений по «ускоренному росту минимального размера оплаты труда», который должен «существенно» превышать величину прожиточного минимума.

«Отдельно хотел бы остановиться на конкретной жизненной ситуации: когда родители выходят на работу или их заработок незначительно повышается, то семьи могут потерять право на выплаты на детей. При этом, даже несмотря на получаемую зарплату, совокупный доход семьи остается невысоким и может даже оказаться ниже, чем тот, который получают по пособиям», — заметил президент.

Он уверен, что необходимо дополнительно простимулировать родителей выходить на работу, «повышать квалификацию и осваивать новые, хорошо оплачиваемые профессии».

«Существуют разные подходы к решению этого вопроса: или по налогам корректировки сделать, чтобы люди меньше платили налоги, если совокупный доход падает, либо частично выплачивать пособия», — предложил российский лидер.