Что известно о гибели замглавы Херсонской области Стремоусова

Заместитель губернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов погиб в ДТП под Геническом. Врио главы региона Владимир Сальдо пообещал позаботиться о семье чиновника – пяти детях и супруге, беременной шестым ребенком. «Газета.Ru» рассказывает о карьере Стремоусова и приводит его самые яркие высказывания.

Гибель в ДТП

О гибели 45-летнего Кирилла Стремоусова в ДТП под Геническом в своем Telegram-канале сообщил военный корреспондент Семен Пегов, сославшись на слова личного водителя чиновника. «Терпение народа дошло до точки кипения» Арабская весна в Иордании не привела к смене власти, но страна все равно считается одной... 09 ноября 08:19

В пресс-службе администрации региона подтвердили эту информацию.

«К сожалению, информация подтверждается. Кирилл Сергеевич Стремоусов погиб в ДТП. Его водитель выжил», — сказали РИА Новости в аппарате администрации региона.

Врио главы Херсонской области Владимир Сальдо записал видеообращение, в котором сообщил о смерти своего заместителя.

«Мне очень тяжело говорить о том, что сегодня погиб Кирилл Стремоусов. Он погиб на территории Херсонской области, двигаясь в автомобиле, попавшем в ДТП», — сказал Сальдо на видео, опубликованном в его Telegram-канале.

По его мнению, Стремоусов «умел говорить и преподносить людям правду о том, что происходит в Херсонской области». Чиновник отметил, что его зам. «работал без автомата». При этом он успел побывать на передовой, в тылу, на территории области и в самом Херсоне.

Сальдо добавил, что Стремоусов был многодетным отцом – «у него пятеро детей и должен в скором времени родиться шестой». Врио главы региона пообещал «позаботиться о них».

Глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале пообещал, что семья погибшего получит «всю необходимую поддержку».

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал в своем канале, что лично познакомился со Стремоусовым недавно, по его мнению, замглавы Херсонской области был «смелым и отважным», а его гибель – «невосполнимая утрата».

«Утконос сопит в пруду»

Кирилл Стремоусов неоднократно делал яркие высказывания. Поздравляя граждан с днем Народного единства 4 ноября, он написал в своем Telegram-канале, что «искренне верит в туманность Андромеды и завершение часа быка». А в видеообращении к «человекам планеты Земля» чиновник отметил, что «глобалисты создали все условия, чтобы мы фактически погрузились во времена колдунов».

17 октября Стремоусов решил, что «уже скоро по всей планете Земля пройдут народные референдумы воссоединения с Россией». Он подчеркнул, что это – «не фантастика», а «реальность туманной Андромеды». К посту замглавы Херсонской области прикрепил видео, на котором прочитал стихотворение.

«Вижу Прагу и Варшаву, Будапешт и Бухарест. Это русская держава, сколько здесь любимых мест! Вижу пагоды в Шри-Ланке. И Корею, и Китай… Где бы я ни ехал в танке, всюду мой любимый край! Вижу речку Амазонку, крокодилов вижу я… Это русская сторонка, это родина моя», — объявил Стремоусов.

На видео чиновник снят на фоне хромакея — он читает стих, за его спиной сменяются виды разных стран.

«Над Сиднеем солнце всходит, утконос сопит в пруду. Репродуктор гимн заводит, с русским гимном в день пойду», — прочитал чиновник.

В августе Стремоусов заявил, что Херсонская область — «промежность» между Западом и Россией.

«Это не классика, это жизнь. Мы с вами, как ни странно, промежуток, промежность, если угодно. Как говорил один классик <…> опа, опа, с чем-то срослася опа. Этого, говорит, не может быть, промежуток должен быть», — объявил замглавы региона.

Карьера Стремоусова

Согласно открытым источникам, Стремоусов родился в 1976 году в Гольмовском Донецкой области. Окончил Западноукраинский национальный университет. В 2007 году занял руководящую должность в Киевском комитете рыбного хозяйства, но спустя два года подал в отставку и уехал в Херсон.

В 2011 году Стремоусов получил рабочую визу и уехал в США на 5 лет, где писал книгу и трудился разнорабочим.

Вернувшись на Украину, он с 2018 по 2019 год председательствовал в Херсонском отделении Социалистической партии, а в 2021 году стал членом пророссийской партии «Держава».

После начала военной спецоперации он стал председателем Комитета спасения за мир и порядок, который был учрежден в марте 2022 года. Затем Стремоусов стал замглавы администрации региона.