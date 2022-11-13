«Чувствую себя хорошо». Байден празднует победу демократов на выборах в сенат

Надежды экс-президента США Дональда Трампа не оправдались: согласно прогнозу телеканала CNN, Демократическая партия получит контроль над сенатом после победы ее кандидата Кэтрин Кортес-Мастро в штате Невада. Палата представителей переходит к республиканцам. Что это значит для действующего главы Белого дома Джо Байдена — в материале «Газеты.Ru».

По данным CNN, в Неваде подсчитаны 96% бюллетеней, и демократ Кортес-Мастро обходит республиканца Адама Ласкальта на 0,5% – менее чем на 5 тыс. голосов. Большинство демократов в сенате отметил президент США Джо Байден.

«Я невероятно доволен явкой избирателей. <…> Итак, я чувствую себя хорошо и с нетерпением жду следующих двух лет», — сообщил Байден.

Предварительные результаты голосования продемонстрировали, что республиканцам «придется решить, кто они такие», считает глава Белого дома.

Ранее он заявил, что промежуточные выборы прошли без какого-либо вмешательства, и заверил, что готов к работе с республиканцами. «Я думаю, американский народ ясно дал понять, что он ожидает, что республиканцы также будут готовы работать со мной», — сказал глава государства.

Пока у республиканцев и демократов по 49 мест в сенате, однако результаты в штате Невада наверняка принесут Демпартии дополнительное кресло. Кроме того, все еще неясны результаты выборов в штате Джорджия, второй тур состоится в декабре. Однако если кандидат от республиканцев и возьмет там верх, то сенат все равно будет «демократическим», поскольку при равенстве голосов (50 на 50) решающий голос остается за вице-президентом – Камалой Харрис из Демпартии. «Терпение народа дошло до точки кипения» Арабская весна в Иордании не привела к смене власти, но страна все равно считается одной... 09 ноября 08:19

Промежуточные выборы в конгресс США прошли 8 ноября. Окончательные итоги пока не подведены, подсчет голосов не окончен. По данным NBC, республиканцы получили большинство в палате представителей – 219 против 216 мест. Последние два года Демпартия держала под контролем и палату представителей, и сенат (за счет голоса Камалы Харрис), что позволяло ей беспрепятственно проводить инициативы Байдена.

Как отреагировал Трамп

9 ноября Трамп назвал итоги выборов большой победой для себя, однако в целом, по его словам, результаты разочаровывающие.

«Хотя в некотором смысле вчерашние выборы были несколько разочаровывающими, с моей точки зрения, это была очень большая победа», — написал он в своей соцсети Truth Social.

Трамп усомнился в честности хода голосования и призвал к протестам. По его данным, избирателям сообщают на участках, что те уже проголосовали.

«Ситуация c отсутствием бюллетеней в Детройте совсем плохая. Люди приходят проголосовать, только чтобы им сказали: «Извините, вы уже отдали голос». Это происходит и в других местах. Протестуйте, протестуйте, протестуйте», — написал Трамп в Truth Social. «Вернем себе наш прекрасный Белый дом». Трамп сделает «важное заявление» через неделю Экс-президент США Дональд Трамп во время выступления на митинге в понедельник в штате Огайо... 08 ноября 11:17

The Washington Post со ссылкой на наблюдателей сообщила, что проблема может быть связана с тем, что некоторые машины для подсчета голосов вышли из строя. В Детройте возникли проблемы с проверкой избирателей округа Уэйн, и сотрудникам избиркомов пришлось перейти на бумажные журналы учета, что вызвало задержки. Причем в канцелярии госсекретаря штата Мичиган заявили, что к полудню проблема уже была решена.

«Это неправда. Пожалуйста, не распространяйте ложь, чтобы разжигать или поощрять политическое насилие в нашем штате или где угодно», — ответила Трампу госсекретарь Мичигана Джоселин Бенсон в Twitter.

В день начала выборов, 8 ноября, Трамп предвкушал победу. По его словам, республиканцы должны были получить контроль над обеими палатами конгресса. Также он анонсировал «важное объявление» 15 ноября, американские СМИ ожидали, что Трамп объявит о старте своей президентской кампании на выборы 2024 года.

«Это год, когда мы вернем себе Палату представителей. Мы вернем себе и Сенат. И вернем себе Америку. А в 2024 году, что особенно важно, мы вернем себе наш прекрасный Белый дом. <…> Я собираюсь сделать очень важное объявление во вторник 15 ноября в Мар-о-Лаго в Палм-Бич Флорида», — сказал Трамп.

Однако уже 10 ноября The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что некоторые союзники Трампа призывают его отложить объявление об участии в президентских выборах 2024 года из-за результатов промежуточных выборов.

«Главы республиканцев в самых разных штатах рассчитывали на то, что Дональд Трамп принесет им победу прошлой ночью, а он этого не сделал, они разочарованы», — сказал бывший советник предвыборной кампании Трампа Дэвид Урбан.

Пять советников, поддерживающих постоянный контакт с Трампом, выразили надежду, что он подождет с объявлением до второго тура в Джорджии, пишет газета.