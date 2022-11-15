Военная операция РФ на Украине. День 265-й

9:27

«Практически уничтожен» украинский объект инфраструктуры, который обеспечивает электричеством правобережье Херсонской области и часть Николаевской — глава правления «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий.

«Энергетический объект, который обеспечивал энергопитание всего правобережья Херсонской области и значительной части Николаевской области, практически уничтожен. Он больше не существует. Два автотрансформатора, каждый весом 250 тонн, взорваны».

Какой конкретно объект имеется в виду, Кудрицкий не указал.