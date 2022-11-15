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Политика

Военная операция РФ на Украине. День 265-й

Онлайн-трансляция военной спецоперации РФ на Украине — 265-й день

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Работа подразделений РЭБ на Запорожском направлении

Работа подразделений РЭБ на Запорожском направлении

Константин Михальчевский/РИА Новости
В Индонезии проходит саммит G20. По видеосвязи выступил президент Украины, назвав условия для переговоров с Россией. Индийский премьер призвал страны «двадцатки» поспособствовать мирному решению конфликта на Украине. Издание Politico сообщило, что Госдепартамент США уже готовит почву для возможных переговоров Москвы и Киева. Главнокомандующий ВСУ ранее заявил, что военные Украины «не примут никаких переговоров», если Россия не оставит «все захваченные территории». «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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9:34

9:30

Пекин выступает против исключения России из состава G20 и других международных площадок — глава МИД КНР на встрече с Лавровым.

9:27

«Практически уничтожен» украинский объект инфраструктуры, который обеспечивает электричеством правобережье Херсонской области и часть Николаевской — глава правления «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий.

«Энергетический объект, который обеспечивал энергопитание всего правобережья Херсонской области и значительной части Николаевской области, практически уничтожен. Он больше не существует. Два автотрансформатора, каждый весом 250 тонн, взорваны».

Какой конкретно объект имеется в виду, Кудрицкий не указал.

9:25

9:23

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что украинские военные «не примут никаких переговоров», если Россия не оставит «все захваченные территории».

9:10

9:03

9:01

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обмен пленными с Россией нужно проводить по формуле «всех на всех». По его мнению, это касается и мирных жителей, которые переехали в Россию, и детей, которых Киев называет «перемещенными лицами».

«Мы должны объединиться ради единственно реальной модели освобождения пленников — «всех на всех», — сказал Зеленский, выступая на саммите G20 по видеосвязи.

8:49

Зеленский на G20 — об урегулировании конфликта на Украине:

8:47

Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что не планирует встречаться с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым на G20.

8:45

8:44

Штаб ДНР сообщил о взятии под контроль населенного пункта Опытное на Авдеевском направлении.

8:41

Премьер Индии Нарендра Моди призвал страны G20 способствовать поиску мирного решения конфликта на Украине. Он также заявил, что нынешняя проблема с нехваткой удобрений может вызвать катастрофический продовольственный кризис, с которым мир уже не сможет справиться.

8:33

Зеленский заявил, что никакого «Минска-3» между Россией и Украиной не будет.

8:32

На открытии торгов Московской биржи курс доллара снизился до 60,43 руб., евро вырос до 62,47 руб.

8:29

Глава КНР Си Цзиньпин и президент Франции Эммануэль Макрон выступили за прекращение огня на Украине и возобновление мирных переговоров.

Такое заявление они сделали перед началом саммита.

Си Цзиньпин подчеркнул, что позиция Китая по ситуации на Украине ясна и последовательна: прекращение огня и боевых действий, возобновление диалога между Москвой и Киевом. Председатель КНР добавил, что международному сообществу нужно создать для этого условия, а Пекин будет продолжать играть по-своему конструктивную роль.

Макрон попросил Си Цзиньпина вернуть президента России Владимира Путина за стол переговоров по Украине.

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Reuters/Global Look Press
8:21

8:14

На Бали в Индонезии проходит саммит G20.

Украинский президент Владимир Зеленский выступил перед представителями стран «двадцатки» и указал условия, при которых возможны переговоры с Россией.

Он выделил три пункта: Москва должна подтвердить территориальную целостность Украины, вывести свои войска с украинской территории и выплатить компенсацию за причиненный ущерб.

Президент Украины призвал провести международную конференцию, чтобы «укрепить ключевой элемент послевоенной архитектуры безопасности» и предотвратить повторение конфликта.

«Когда все антивоенные меры будут реализованы, стороны должны подписать документ, подтверждающий окончание войны», — резюмировал Зеленский.

8:02

Доброе утро, дорогие читатели. «Газета.Ru» продолжает следить за событиями спецоперации России на Украине.

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