Зеленский выдвинул 10 условий мира. В Москве их назвали нереалистичными

Президент Украины Владимир Зеленский представил на саммите «Большой двадцатки» 10 условий «формулы мира» для урегулирования конфликта. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил мнение, что своими заявлениями Зеленский демонстрирует нежелание вести переговоры. А глава российского МИД Сергей Лавров назвал требования украинского президента «неадекватными и нереалистичными». И вновь уточнил, что Москва не отказывается от переговоров.

10 шагов Зеленского

Владимир Зеленский представил на саммите G20 свой вариант урегулирования конфликта на Украине. Он назвал десять условий, необходимых для достижения мира. «Полиция бежала. От мародеров защищались плетками и ножами» Вывод о том, что поводом для волнений в Египте в 2011 году стало затянувшееся 30-летнее... 14 ноября 17:08

«Есть украинская формула мира. Мира для Украины, Европы и мира. И есть набор решений, которые можно воплотить в жизнь, чтобы действительно гарантировать мир. Приняв участие в саммите «Группы двадцати», я представил предложения таких решений — конкретных и честных», — сказал Зеленский.

Он также предложил «ведущим государствам мира быть сотворителями мира» вместе с Украиной. И попросил не предлагать Киеву «компромиссы с совестью, суверенитетом, территорией и независимостью».

«Если Россия говорит, что будто бы хочет закончить эту войну, пусть докажет это действиями», — заявил Зеленский.

Он выразил мнение, что «не будет никаких Минск-3», которые, как он считает, «Россия нарушит сразу же после заключения».

На рассмотрение G20 Зеленский представил следующие 10 условий для мира:

— Радиационная и ядерная сохранность.

— Продовольственная безопасность.

— Энергетическая сохранность.

— Освобождение всех пленных и депортированных.

— Выполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности и мирового порядка.

— Выведение русских войск и прекращение боевых действий.

— Возвращение справедливости.

— Противодействие экоциду.

— Недопущение эскалации.

— Фиксация окончания <боевых действий>.

Обмен «всех на всех»

Зеленский также заявил, что России и Украине необходимо обменяться пленными по формуле «всех на всех».

«Тысячи наших людей военных и гражданских в российском плену. Мы должны освободить всех этих людей <…> Мы не можем ждать и должны объединиться ради единой реалистичной модели освобождения пленных: «всех на всех», — сказал Зеленский.

По его мнению, Международный комитет Красного Креста не делает должных усилий, чтобы обеспечить доступ к местам содержания украинских военнопленных. Зеленский считает, что «такое самоустранение — это самоуничтожение Красного Креста как организации, которую раньше уважали».

Он также предложил направить миссию ООН на объекты критической энергетической инфраструктуры Украины, чтобы специалисты оценили разрушения и потребности для восстановления.

Кроме того, Зеленский выступил за бессрочное продление зерновой сделки и предложил расширить ее действие на порты «Николаев» и «Ольвия» Николаевской области. Пока договор касается только портов Одесской области. Украинский президент считает, что страна сможет увеличить экспорт на миллионы тонн ежемесячно.

«Пока не слушает»

Комментируя слова Зеленского о том, что «не будет никаких Минск-3», Дмитрий Песков заявил, что они «абсолютно подтверждают» нежелание украинского лидера вести переговоры.

«Соответственно, цели России будут осуществляться посредством продолжения специальной военной операции», — сказал представитель Кремля на брифинге.

В свою очередь глава российского МИД Сергей Лавров, представляющий Россию на саммите G20, назвал заявления Зеленского «нереалистичными» и «неадекватными». При этом он счел выступление украинского лидера «весьма интересным».

«Из его выступления я вынес только один вывод, что он никаких западных советов пока не слушает», — сказал Лавров.

По его мнению, в словах Зеленского «была воинственная риторика, агрессивная, русофобская». Министр отметил, что РФ хочет увидеть конкретные свидетельства, что Запад заинтересован в «дисциплинировании» президента Украины.

«Мы многократно, устами президента подтверждали, что мы не отказываемся от переговоров, если кто и отказывается — так это Украина. И чем дольше она будет отказываться, тем труднее будет договориться», — полагает Лавров.