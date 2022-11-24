«Найдете клевету — проставлю бутылку коньяка». МВД объявило в розыск журналиста Караулова

МВД объявило журналиста Андрея Караулова в федеральный розыск, карточка с его данными появилась в реестре ведомства. Статья УК, ставшая причиной для розыска, не уточняется. Три недели назад в дом журналиста пришли с обыском по заявлению о клевете, поданном «Ростехом». Там обвинили Караулова в публикации непроверенной информации. Журналист находится В ОАЭ — по его словам, в МВД знают об этом. За что ищут журналиста — в материале «Газеты.Ru».

В реестре МВД по розыску появилась карточка журналиста Андрея Караулова. Там указано, что журналист родился 10 сентября 1958 года в подмосковном Королеве (бывший Калининград) — но статья УК, ставшая причиной для розыска, особые приметы и фотография не добавлены.

В беседе с «Газетой.Ru» сам Караулов сообщил, что до сих пор находится на лечении в Дубае.

«У МВД спросите, чего они дурака валяют. Они прекрасно знают, где я нахожусь. У них все медицинские документы на столе лежат. Спросите, чего они добиваются. Я жду операции так же. Мне вот сказали похудеть на 10 килограммов, я уже на 5 похудел»,

— сказал он.

Караулов отметил, что узнал об объявлении в розыск от своей супруги.

«Мне жена сказала сегодня. Но не дознаватель, обратите внимание. Я вас прошу, зайдите на «КарауловLIFE», почитайте все, и, если нужно, найдите там клевету. Если найдете клевету — я вам проставлю бутылку коньяка. Дело не в текстах. Еще раз: есть все медицинские адреса, по которым я сегодня нахожусь. Чего меня искать-то?» — заключил он.

В беседе с RTVI Караулов назвал абсурдом объявление его в федеральный розыск. «Я в статусе свидетеля, а меня объявляют даже не в региональный, а федеральный розыск. Это нормально? Настоящий абсурд, из рук вон. А мне следователи уже нарисовали пять лет тюрьмы»

«Дело возбуждено по статье о клевете по заявлению главы «Ростеха» Сергея Викторовича Чемезова. Когда я узнал, что такое было написано, я вернулся в Москву, прервал свой отпуск. Был дважды на допросах. Мне пожали руку, сказали: «Спасибо, вы нам больше не нужны»»,

— отметил он.

Он предположил, что тексты, опубликованные в его Telegram-канале, «не понравились [директору по особым поручениям «Ростеха» Василию] Бровко».

Перепалка овчарок и попугая Савелия

3 ноября в доме Караулова в Наро-Фоминске прошел обыск. По словам журналиста, заявление на него написал глава «Ростеха» Сергей Чемезов по статье УК РФ «Клевета». Караулов полагает, что это — «второй акт пьесы «Ксения Собчак».

Коммерческого директора Ксении Собчак Кирилла Суханова в конце октября арестовали по обвинению в вымогательстве у Чемезова 11 млн руб. По версии следствия, от представителей главы «Ростеха» потребовали денег за отказ от публикации «порочащей» его информации в Telegram-канале «Тушите свет». Собчак в качестве подозреваемой по делу не проходит. Позже она принесла извинения Чемезову в связи с инцидентом. «Главный урок – нельзя слушать внешние голоса» Последствием неудавшейся революции в Бахрейне стало резкое ухудшение положения шиитского большинства... 23 ноября 15:47

Как отметил Караулов, в обыске участвовали «свыше десятка автоматчиков» и сотрудники управления МВД по борьбе с экстремизмом, руководил процессом капитан полиции и дознаватель по делу Сергей Гудилин. Караулов заявил, что люди с автоматами попытались «болгаркой» вырезать ворота на участок.

Также, по словам журналиста, в ходе обыска произошел инцидент с собаками кинологической службы.

«Две овчарки и два кинолога (овчарки натренированы на наркотики и взрывчатку, обнюхали каждый уголок моего дома и устроили дикую перепалку с попугаем Савелием, который не понимал, что делают овчарки в доме, где была абсолютная чистота)», — добавил он.

Караулов добавил, что по российским законам в доме свидетеля не имеют право проводить обыски. По его словам, о новом статусе его заведомо не уведомляли, позднее об этом заявил дознаватель.

Однако в статье 182 Уголовно-процессуального кодекса РФ «Основания и порядок производства обыска» не упоминается статус участника уголовного дела, по которому нельзя было бы проводить обыск. Если лицо, в помещении которого проводится обыск, не присутствует в ходе процедуры, участвовать могут совершеннолетние члены его семьи, защитник или адвокат.

«Вышел за рамки, занимался псевдожурналистикой»

Причастность Караулова к уголовному делу в «Ростехе» объяснили РБК тем, что журналист «вышел далеко за рамки профессиональной этики, занимаясь, по сути, псевдожурналистикой» и публикуя материалы, которые нанесли репутационный ущерб Чемезову.

«Настоящая журналистика предполагает проверку фактов с использованием как минимум двух источников, а также официальное обращение в компанию о предоставлении комментариев и разъяснений», — подчеркивалось в сообщении.

В «Ростехе» рассказали, что попросили правоохранительные ведомства дать оценку деятельности Караулова, так как количество его публикаций с непроверенной информацией в последнее время увеличилось кратно.