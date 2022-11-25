«Мы столько раз пытались». Меркель рассказала, что предшествовало военной операции на Украине

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель рассказала, что для нее не стала неожиданностью военная операция РФ на Украине. Она сообщила, что перед своим уходом не смогла добиться от Евросоюза организации нового формата переговоров с Москвой — все вокруг знали, что ее время прошло. Вместе с тем Меркель подчеркнула, что хотела бы, чтобы после ее ухода «наступило более мирное время», потому что она много занималась Украиной.

Экс-канцлер Германии Ангела Меркель заявила в интервью немецкой газете Der Spiegel, что военная операция на Украине не стала для нее неожиданностью. По словам Меркель, накануне ухода из политики она пыталась наладить контакт с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Это не стало неожиданностью. Минские соглашения были уничтожены. Летом 2021 года, после встречи президентов Байдена и Путина, я хотела снова создать отдельный европейский формат переговоров с Путиным вместе с Эммануэлем Макроном в Совете ЕС. Некоторые возражали против этого, и у меня больше не было сил настаивать, потому что все про меня думали: «Осенью она уйдет», — сказала Меркель.

Какие именно страны не поддержали инициативу, она не уточнила. По ее словам, некоторые политики, с которыми она разговаривала, ссылались на то, что задача им не под силу, и что ее нужно перепоручить кому-то более влиятельному.

Меркель также рассказала, что во время ее последнего визита в Москву, который состоялся в августе 2021 года, она почувствовала, что в контексте проведения «силовой политики» ее время прошло.

«Для Путина важна только сила. В этот последний визит он также пригласил с собой Лаврова, в противном случае мы бы больше виделись с глазу на глаз», — отметила она.

Вместе с тем экс-канцлер подчеркнула, что хотела бы, чтобы после ее ухода из политики «наступило более мирное время», потому что она много занималась Украиной. Она также обратила внимание, что минские соглашения позволили Киеву выиграть время. Меркель уверена, что в противном случае Украина уже «была бы захвачена».

Она также рассказала, что после присоединения Крыма к России власти Германии и США «сделали все, чтобы предотвратить дальнейшие атаки России на Украину, и детально согласовали наши санкции».

«Время для нового подхода»

Экс-канцлер высказала уверенность, что если бы она снова выставила свою кандидатуру, то продолжила бы добиваться встречи с Путиным. Однако, по ее словам, она не жалеет о своем уходе из политики.

«Кто-то новый должен был заняться этим. В конце концов, в контексте внешней политики я не продвинулась ни на миллиметр. Даже несмотря на то, что мы столько раз пытались. И не только в контексте Украины, но и Приднестровья и Молдовы, Грузии и Абхазии, Сирии и Ливии. Пришло время для нового подхода», — указала она.

Зигмар Габриэль, бывший лидер СДПГ и бывший вице-канцлер Германии считает, что Россия бы не начала военную операцию на Украине, если бы Меркель все еще была канцлером. По его словам, Путин испытывал к ней «невероятное уважение».

Der Spiegel также пишет, что Меркель понимает, как слабо работают дипломатические методы, и все же не видит им никакой реальной альтернативы. «Она поддерживает сопротивление украинского народа, но считает, что ФРГ не должна быть первой страной, отправляющей современные танки, потому что, по ее словам, «Германия все еще может создать хорошую атмосферу в отношениях с Россией», — указывает издание.

Меркель продолжает консультировать

В декабре 2021 года Меркель покинула пост канцлера, который занимала 16 лет. После начала военных действий на Украине экс-канцлер не исключала, что может стать посредником в переговорах между Москвой и Киевом. Она отмечала, что достичь мира в Европе можно только при участии России.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц ранее рассказывал, что до сих пор регулярно консультируется со своей предшественницей и продолжает получать от нее советы.

«Мы давно знаем друг друга и всегда хорошо работали вместе, даже несмотря на то, что мы в разных партиях. И так будет продолжаться», — говорил он.

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