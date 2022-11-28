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Политика

Нет ядерной войне и фальсификации истории. Путин и Токаев подписали декларацию

Путин и Токаев подписали декларацию по случаю 30-летия дипломатических отношений

Дипломатическим отношениям России и Казахстана исполнилось 30 лет, по такому случаю президенты Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев подписали специальную декларацию. В ней говорится, как страны будут сотрудничать в будущем, что думают в Москве и Астане о ядерной войне, биологическом и химическом оружии, международных проблемах.

Президенты Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев подписали декларацию по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Российской Федерацией и Республикой Казахстан. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. Подписание документа состоялось в рамках первого после переизбрания зарубежного визита казахстанского президента в Москву, начавшегося вечером 27 ноября.

Церемония прошла в Гербовом зале первого корпуса Кремля. Главы государств скрепили подписями документ по итогам переговоров.

«Российская Федерация и Республика Казахстан, исходя из принципа равной и неделимой безопасности, развивают военно-политическое и военно-техническое сотрудничество, отвечающее национальным интересам и не направленное против третьих стран», — говорится в документе.

Декларация содержит еще несколько фундаментальных пунктов. В частности, обе страны будут прикладывать усилия для предотвращения гонки вооружений в космосе, укрепят сотрудничество в энергетике, постараются создать новые возможности для транзита энергоресурсов в третьи страны. Армии России и Казахстана продолжат взаимодействовать в различных форматах без ущерба друг для друга. Подчеркивается, что Москва и Астана исходят из постулата, что в ядерной войне не может быть победителей, и допускать ее начала нельзя.

Отдельно в документе прописаны близкие позиции стран по актуальным международным вопросам, а также недопустимость попыток фальсификации общей истории. Россия и Казахстан также договорились запустить многосторонние переговоры по Конвенции о борьбе с химическим и биологическим оружием.

Путин после подписания декларации подчеркнул важность сегодняшней встречи.

«Сегодняшний визит имеет особое значение – это первый визит после переизбрания Касым-Жомарта Кемелевича президентом Казахстана, и в этом смысле он имеет, конечно, знаковое значение, подчеркивает особый характер наших отношений. Мы это высоко ценим», — заявил российский президент.

Токаев согласился, что его первый визит после прошедших 20 ноября выборов имеет определенный символизм.

«Действительно, мой первый зарубежный визит после этого события происходит именно сюда, в Российскую Федерацию, что само по себе имеет глубокое значение, политическое значение, и, конечно же, определенный символизм в этом визите, безусловно, присутствует», — отметил казахский лидер.

По его словам, тот факт, что первой после своего переизбрания Токаев посетил именно Россию, нет ничего удивительного. «Это вполне естественно, коль скоро речь идет о сотрудничестве между нашими странами. В этом году мы отметили 30-летие установления дипломатических отношений, сегодня подписываем декларацию, которая посвящена этой исторической дате», — добавил Токаев.

Президент Казахстана подчеркнул, что Москва остается для Астаны основным стратегическим партнером с товарооборотом в $24,5 млрд и большими планами на российский капитал в стране. Главы государств в режиме видеоконференции приняли участие в работе XVIII Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который в этом году проходит в Оренбурге и посвящен вопросам снятия инфраструктурных ограничений международной торговли.

Владимир Путин отметил, что по итогам форма будут подписаны десять межведомственных и межрегиональных соглашений и меморандумов, а также коммерческих контрактов. Токаев, в свою очередь, подчеркнул, что будет делать все возможное для защиты российских инвестиций в республике.

«Российские инвестиции в Казахстан с каждым годом только растут. И мы будем делать всё возможное для того, чтобы обеспечить безопасность российских инвестиций и привлекать их как можно больше в нашу экономику», — сказал казахстанский лидер.

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