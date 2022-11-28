«Санкции против кровавого режима смехотворны». За что арестовали племянницу иранского аятоллы

Фариде Морадхани — племянница верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. О ней мало что известно, однако она активно выступала против действующего в стране режима. 23 ноября ее арестовали после воззвания к другими странам прекратить любые отношения с Тегераном и не поддерживать «кровавый детоубийственный режим». Теперь ей грозит до 15 лет тюрьмы. Ее отца — в прошлом союзника аятоллы — тоже в свое время сажали в тюрьму на десять лет.

За что арестовали племянницу аятоллы

В Иране арестовали Фариде Морадхани — племянницу аятоллы Али Хаменеи, высшего руководителя Ирана и одного из ближайших соратников лидера Исламской революции, великого аятоллы Рухоллы Хомейни.

Об аресте женщины сообщил CNN со ссылкой на ее брата Махмуда Морадхани, который живет во Франции. Он написал в Twitter, что в прошлую среду, 23 ноября, его сестра попыталась обжаловать в иранской прокуратуре постановление суда о ее заключении. И после этого была арестована.

Махмуд Морадхани также опубликовал видеозапись с обращением своей сестры, при этом не уточнив, когда был записан ролик. На нем Фариде Морадхани выступает с резкой критикой политического режима Ирана, который возглавляет ее дядя.

«Свободные люди, будьте с нами и донесите до своих правительств, чтобы они прекратили поддерживать этот кровавый и детоубийственный режим. Этот режим не верен ни одному из своих религиозных принципов и не знает никаких законов и правил, кроме силы и сохранения своей власти любыми возможными способами», — говорит племянница аятоллы на видео.

По словам Морадхани, иранский народ сейчас с мужеством, но с пустыми руками борется со «злыми силами», несет это бремя в одиночку и расплачивается своими жизнями. Кроме того, женщина подчеркнула, что иранцы фактически находятся в состоянии войны с правительствами тех стран, которые поддерживают режим ее дяди. Она призвала демократические страны отозвать своих представителей из Тегерана, а также выслать иранских дипломатов со своих территорий. Существующие антииранские санкции она назвала «смехотворными». Морадхани напомнила, что нынешние власти Ирана виновны в гибели тысяч граждан во время протестов в ноябре 2019 года, «пока остальной мир молча наблюдал».

Кто такая Фариде Морадхани

Фариде Морадхани и ее брат Махмуд — дети Али Техрани, также известного как шейх Али Техрани. Он был иранским шиитским богословом и писателем, учеником первого верховного лидера Ирана Рухоллы Хомейни. В прошлом Техрани был очень близок с нынешним аятоллой Хаменеи и женился на его сестре Бадри.

Однако после Исламской революции в Иране 1979 года годов между союзниками произошел раскол, и Али Техрани стал одним из лидеров оппозиции. Его несколько раз арестовывали и помещали под стражу. В 1984 году он тайно сбежал из-под домашнего ареста в соседний Ирак. Оттуда он вел проповеди с критикой Исламской Республики и ее правителей на багдадском фарси-говорящем радио и телевидения. Спустя какое-то время к нему присоединилась и супруга.

В 1995 году оппозиционер вернулся в Иран, где был приговорен к 20 годам тюремного заключения, но был освобожден десять лет спустя, в 2005 году. Али Техрани умер 19 октября 2022 года в Тегеране в возрасте 96 лет.

О его детях известно не так много. В частности, неизвестны точные даты рождения арестованной на прошлой неделе Фариде Морадхани. По данным из открытых источников, она получила образование инженера, но занималась правозащитной деятельностью. «Ливан теперь самостоятельным государством не является» Ливан находился на периферии Арабской весны. По сравнению с соседями, на первый взгляд... 28 ноября 12:09

Арест 23 ноября — не первый для Фариде Морадхани. 13 января этого года ее арестовали во время возвращения домой. Правозащитные организации сообщали, что иранская служба безопасности провела в доме племянницы аятоллы обыск, изъяла часть вещей. Тот арест связан с ее речью в октябре 2021 года, когда Морадхани активно выступала против смертной казни в Иране. В апреле женщину освободили под залог, однако она все еще находилась под следствием, ей грозит до 15 лет тюрьмы.

Морадхани арестовали на фоне протестов в Иране, которые продолжаются уже более двух месяцев. Они начались в середине сентября после смерти 22-летней Махсы Амини. Девушку задержал Назидательный патруль — полиция нравов, которая следит за соблюдением гражданами норм шариата. По данным правозащитных организаций, из-за неправильно надетого хиджаба Амини забили до смерти. Иранское руководство отрицает причастность органов правопорядка к смерти девушки и утверждает, что она умерла из-за проблем с сердцем.

После гибели девушки в десятках городов страны начались протесты против полицейского беспредела и непосредственно против режима аятоллы Али Хаменеи. Все демонстрации жестко подавляются государственной службой безопасности. По данным государственных иранских СМИ, в ходе беспорядков погиб 41 человек. Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк сообщал о как минимум 400 погибших, из которых около 50 — несовершеннолетние. По его данным, несколько тысяч человек были ранены, около 14 тысяч — арестованы. 21 из арестованных грозит смертная казнь, шестеро уже получили смертные приговоры.