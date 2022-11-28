«Это извращение». В Москве ответили на слова папы Римского о жестокости бурят и чеченцев

Папа Римский Франциск заявил, что военные из Бурятии и Чечни проявляют наибольшую жестокость во время спецоперации на Украине. В МИД РФ считают, что подобные высказывания — уже даже не русофобия, а извращение истины. А губернатор Бурятии Цыденов сказал, что «как минимум, странно» слышать от Папы подобные оценки в адрес конкретных национальностей. Меньше месяца назад Франциск признавался в любви к русскому народу и заявлял о его величии.

В интервью христианскому журналу America папа Римский Франциск назвал жителей двух российских регионов — Бурятии и Чечни — наиболее жестокими во время вооруженных действий в зоне спецоперации на Украине.

Отвечая на вопрос о своей позиции по поводу происходящего на Украине, понтифик сказал, что украинский народ можно сравнить с теми, кто принял мученическую смерть.

«Когда я говорю об Украине, я говорю о жестокости, потому что у меня есть много информации о жестокости находящихся там войск. Как правило, самые жестокие россияне — те, кто не близок русской традиции, такие как чеченцы, буряты и так далее», — заявил Франциск.

Папа Римский отметил, что часто старается не уточнять имен и конкретных персоналий, чтобы никого не обидеть. И рассказал, что на второй день после начала спецоперации обратился в российское посольство и сообщил о готовности выступить переговорщиком между Москвой и Киевом. «Сергей Лавров, министр иностранных дел, ответил очень милым письмом, из которого я понял, что в этом пока нет необходимости», — уточнил Франциск.

При этом понтифик добавил, что Ватикан всегда придерживался мирной позиции и стратегии. «Позиция Святого Престола состоит в том, чтобы искать мира и искать взаимопонимания. Дипломатия Святого Престола движется в этом направлении и, конечно, всегда готова выступить посредником», — сказал Франциск.

Заявления главы католической церкви вызвали практически незамедлительную реакцию со стороны российских властей.

«Это уже не русофобия, это извращение, даже не знаю какого уровня. Вспомните, в девяностые годы — начале двухтысячных нам же говорили ровно противоположное, что это русские, славяне, которые мучают народы Кавказа, а теперь нам говорят, что это народы Кавказа мучают русских.

Это же надо быть извращенцами истины», — сказала официальный представитель МИД Мария Захарова во время круглого стола в Совете Федерации.

Губернатор Бурятии Алексей Цыденов в ответ на слова понтифика отметил, что военнослужащие из этого региона с честью выполняют долг, берегут и защищают мирное население и с человечностью и милосердием относятся к военнопленным.

«Слышать оценку от главы католической церкви о жестокости конкретных национальностей — а именно бурятов и чеченцев, защищающих мирное население — как минимум, странно», — добавил глава региона.

Цыденов напомнил, что в истории было множество случаев, когда города, страны и народы уничтожались теми, кто считал себя представителями цивилизованных наций. В качестве примера он привел геноцид коренных народов Северной Америки, Крестовые походы.

«Не надо ходить далеко в историю. Столица европейского государства – город Белград — или целое государство Ливия были разбомблены без участия бурят, чеченцев и других народов Великой России», — написал губернатор.

По его мнению, папа Римский знает обо всех этих случаях. И если он особо отметил воинов из Бурятии — значит, они хорошо делают свое дело.

Ватикан после начала специальной военной операции неоднократно выступал за мирные переговоры между конфликтующими сторонами и предлагал посреднические услуги. Последний раз это произошло накануне: 27 ноября архиепископ, секретарь по внешнем связям (выполняет функции министра иностранных дел) Ватикана Пол Ричард Галлахер в интервью итальянскому телеканалу Mediaset сообщил, что Ватикан готов стать площадкой для проведения переговоров между Россией и Украиной.

«Святой отец очень положительно приветствовал бы это, если бы просьба исходила от обеих сторон со всеми добрыми намерениями и в духе поиска мира, диалога и прекращения войны», — добавил Галлахер.

В начале ноября Франциск признался в любви как к русскому, так и к украинскому народам. «Очень уважаю русский народ, русский гуманизм. Подумайте хотя бы о Достоевском, который до сих пор вдохновляет нас, вдохновляет христиан думать о христианстве», — заявил он журналистам, возвращаясь после официального визита в Бахрейн. Понтифик подчеркнул, что жестокость не свойственна россиянам, потому что они — «великий народ».