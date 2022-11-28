«Это извращение». В Москве ответили на слова папы Римского о жестокости бурят и чеченцев

В интервью христианскому журналу America папа Римский Франциск назвал жителей двух российских регионов — Бурятии и Чечни — наиболее жестокими во время вооруженных действий в зоне спецоперации на Украине.
Отвечая на вопрос о своей позиции по поводу происходящего на Украине, понтифик сказал, что украинский народ можно сравнить с теми, кто принял мученическую смерть.
«Когда я говорю об Украине, я говорю о жестокости, потому что у меня есть много информации о жестокости находящихся там войск. Как правило, самые жестокие россияне — те, кто не близок русской традиции, такие как чеченцы, буряты и так далее», — заявил Франциск.
Папа Римский отметил, что часто старается не уточнять имен и конкретных персоналий, чтобы никого не обидеть. И рассказал, что на второй день после начала спецоперации обратился в российское посольство и сообщил о готовности выступить переговорщиком между Москвой и Киевом. «Сергей Лавров, министр иностранных дел, ответил очень милым письмом, из которого я понял, что в этом пока нет необходимости», — уточнил Франциск.
При этом понтифик добавил, что Ватикан всегда придерживался мирной позиции и стратегии. «Позиция Святого Престола состоит в том, чтобы искать мира и искать взаимопонимания. Дипломатия Святого Престола движется в этом направлении и, конечно, всегда готова выступить посредником», — сказал Франциск.
Заявления главы католической церкви вызвали практически незамедлительную реакцию со стороны российских властей.
«Это уже не русофобия, это извращение, даже не знаю какого уровня. Вспомните, в девяностые годы — начале двухтысячных нам же говорили ровно противоположное, что это русские, славяне, которые мучают народы Кавказа, а теперь нам говорят, что это народы Кавказа мучают русских.
Это же надо быть извращенцами истины», — сказала официальный представитель МИД Мария Захарова во время круглого стола в Совете Федерации.
Губернатор Бурятии Алексей Цыденов в ответ на слова понтифика отметил, что военнослужащие из этого региона с честью выполняют долг, берегут и защищают мирное население и с человечностью и милосердием относятся к военнопленным.
«Слышать оценку от главы католической церкви о жестокости конкретных национальностей — а именно бурятов и чеченцев, защищающих мирное население — как минимум, странно», — добавил глава региона.
Цыденов напомнил, что в истории было множество случаев, когда города, страны и народы уничтожались теми, кто считал себя представителями цивилизованных наций. В качестве примера он привел геноцид коренных народов Северной Америки, Крестовые походы.
«Не надо ходить далеко в историю. Столица европейского государства – город Белград — или целое государство Ливия были разбомблены без участия бурят, чеченцев и других народов Великой России», — написал губернатор.
По его мнению, папа Римский знает обо всех этих случаях. И если он особо отметил воинов из Бурятии — значит, они хорошо делают свое дело.
Ватикан после начала специальной военной операции неоднократно выступал за мирные переговоры между конфликтующими сторонами и предлагал посреднические услуги. Последний раз это произошло накануне: 27 ноября архиепископ, секретарь по внешнем связям (выполняет функции министра иностранных дел) Ватикана Пол Ричард Галлахер в интервью итальянскому телеканалу Mediaset сообщил, что Ватикан готов стать площадкой для проведения переговоров между Россией и Украиной.
«Святой отец очень положительно приветствовал бы это, если бы просьба исходила от обеих сторон со всеми добрыми намерениями и в духе поиска мира, диалога и прекращения войны», — добавил Галлахер.
В начале ноября Франциск признался в любви как к русскому, так и к украинскому народам. «Очень уважаю русский народ, русский гуманизм. Подумайте хотя бы о Достоевском, который до сих пор вдохновляет нас, вдохновляет христиан думать о христианстве», — заявил он журналистам, возвращаясь после официального визита в Бахрейн. Понтифик подчеркнул, что жестокость не свойственна россиянам, потому что они — «великий народ».