Россия предложила Казахстану и Узбекистану «тройственный газовый союз». Ответа пока нет

На встрече казахстанского и российского президентов Токаева и Путина, которая прошла в Москве 28 ноября, обсуждался вопрос «тройственного газового союза» с Узбекистаном. Стороны условились, что этот вопрос нужно детально проработать с экспертами трех стран. Как сообщил Токаев, Казахстану «надо вникнуть в эту тему», поэтому ответа пока не будет.

Вице-премьер РФ Александр Новак подтвердил, что обсуждается возможность создания газового союза между Россией, Казахстаном и Узбекистаном. Предполагается, что стороны будут сотрудничать по вопросам транспортировки, экспорта, переработки газа и другим формам кооперации, пишет ТАСС.

«Да, такие направления сотрудничества рассматриваются, поскольку и Россия, Казахстан, и Узбекистан еще с СССР имеют единую газотранспортную систему. Фактически у нас есть большие возможности для расширения взаимного сотрудничества, в том числе и по поставкам газа, переработке. По поставкам на другие экспортные направления», — цитирует его агентство.

Новак добавил, что одним из направлений может стать и Китай.

На переговорах в Москве президенты Казахстана и России Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин обсуждали создание «тройственного газового союза». Об этом сообщил пресс-секретарь казахстанского лидера Руслан Желдибай.

«Речь шла о создании «тройственного газового союза» в составе России, Казахстана, Узбекистана с целью координации действий при транспортировке российского газа по территориям Казахстана и Узбекистана», – цитирует его Tengrinews.kz.

Представитель Токаева добавил, что главы стран решили сначала провести детальные переговоры по этому вопросу, на которых будут присутствовать эксперты трех государств.

28 ноября сам Токаев сообщал, что Путин на встрече с ним поднимал вопрос создания «тройственного союза». Он подчеркнул, что казахстанской стороне необходимо «вникнуть в тему», чтобы прийти к нужным результатам. Об этом он упомянул на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

«Есть вопросы, которые требуют дополнительного согласования и даже переговоров, в частности, речь идет о газовой сфере. Но здесь мы не драматизируем какие-либо вопросы. Я только что сказал [президенту России] Владимиру Владимировичу [Путину], какие вопросы имеются, они требуют обсуждения, но абсолютно без какой-либо драматизации», – сказал Токаев.

По его словам, эти вопросы рабочие. Токаев уверен, что можно достичь договоренностей. «Он [Владимир Путин] собирается позвонить президенту Узбекистана. Нам тоже надо вникнуть в эту тему, во всяком случае мне, не говоря уже о наших специалистах, с тем, чтобы прийти к искомым результатам и соглашениям», – пояснил президент Казахстана, говоря о предложении российского коллеги создать «тройственный союз».

Токаев прибыл в Москву 27 ноября по приглашению Путина. На следующий день они встретились в рамках XVIII Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Это первый зарубежный визит Токаева после победы на недавних президентских выборах.

На встрече казахстанский президент выразил надежду на то, что ограничения будут сняты и будут созданы взаимовыгодные условия в торговле между Казахстаном и Россией. А это, в свою очередь, «станет ключом к качественному экономическому росту» России и Казахстана.

Газовая отрасль в Казахстане

Летом председатель правления QazaqGaz Санжар Жаркешов предрек казахстанской газовой отрасли кризис в ближайшие годы. По его словам, дефицит топлива прогнозируется с 2024 года. Но если не принять меры, то экспорт газа прекратится уже в следующем году.

О том, что стране придется вместо экспорта пытаться самостоятельно обеспечивать государство газом, чтобы закрыть внутренние потребности, заявил ранее министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков.

«У нас прогнозируется дефицит, и мы будем сокращать до нуля к 2025 году весь экспорт. А потом у нас встанет вопрос, откуда взять газ, для того чтобы закрыть растущие потребности, помимо собственного производства», – сказал он.

При этом исторически Россия и Казахстан много сотрудничали в газовой сфере, отмечает аналитик проектного центра по энергопереходу и ESG «Сколтеха» Сергей Капитонов, пишет РБК.

В качестве примера он привел поставки газа Казахстаном с Карачаганакского месторождения на Орский ГПЗ. «Газпром» в обмен на это отправлял газ в Актюбинскую и Костанайскую области.

Казахстан не может никуда экспортировать газ, кроме Китая и России. Капитонов выразил мнение, что при растущих потребностях внутреннего рынка Казахстан может испытывать проблемы с экспортом в Китай.

По его словам, в настоящее время на повестке стоит и формирование единого газового рынка ЕАЭС. Эксперт предполагает, что там могут оставаться нерешенные вопросы между Россией и Казахстаном.

У Казахстана «разъезжаются кривые добычи и потребления», пишет РБК со ссылкой на источник в «Газпроме». «Когда соседям нужен газ, это хорошо, у нас он есть», – подчеркивает он.