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Политика

«Флаг им в руки». Глава Конституционного суда России ответил сторонникам возращения смертной казни

В Конституционном суде заявили, что нельзя вернуться к смертной казни без изменения Конституции

Президент Владимир Путин выступил перед судьями: он сообщил им, что права и свободы россиян — незыблемы, а поверхностный и обвинительный подход в суде — недопустим. На мероприятии выступил и глава Конституционного суда, затронув вопрос смертной казни. Валерий Зорькин объяснил, что для ее возвращения в судебную систему нужно менять Конституцию. О чем говорили на съезде судей — в материале «Газеты.Ru».

Судебная система

Президент России Владимир Путин выступил на Всероссийском съезде судей и призвал судей не забывать о свободах и конституционных правах граждан.

«Права и свoбоды наших граждан гарантированы Кoнституцией. Они незыблемы. Мы никoгда не должны об этoм забывать», – сказал он.

В ходе своего выступления Путин выразил мнение, что повышается гарантия соблюдения прав человека в судебном процессе, а устранение ошибок происходит быстрее и тщательнее.

И добавил, что «вызовы и угрозы» «не могут служить оправданием для поверхностного или обвинительного подхода при проведении судебных разбирательств, следственных и других процессуальных действий».

На встрече с судьями Путин призвал максимально быстро интегрировать принятые в состав страны регионы – ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области – в судебную систему России.

Срочность он объяснил необходимостью гарантировать «конституционное право на судебную защиту» жителям этих субъектов.

«На этих территориях предполагается создание федеральных судов. Верховному суду совместно с другими органами судейского сообщества предстоит большая работа по формированию новых составов судов и их скорейшей интеграции в российскую судебную систему», — сказал Путин.

По его оценке, «это очень серьезный объем работы, связанный не только с подбором кадрового состава судов, включая судей, работников судов, но и строительством новых зданий, материально-техническим обеспечением деятельности судов».

Вопрос смертной казни

На съезде выступил председатель Конституционного суда России Валерий Зорькин. 79-летний судья возглавляет КС с 2003 года. В своем выступлении он затронул вопрос смертной казни — в начале ноября зампред Совета Безопасности, бывший президент Дмитрий Медведев заявил, что мораторий на высшую меру наказания «может быть преодолен».

По словам Зорькина, в России нельзя отменить мораторий на этот вид наказания без изменений в Конституции страны.

«Только лишь изменение Конституции, поскольку ей [смертной казни — «Газета.Ru»] толкование официальное дано Конституционным Судом, в этих условиях может послужить основой для возобновления смертной казни. Но напомню, что это статья 20, которая относится к главе второй «Права и свободы гражданина». И дело в том, что Конституция так построена, чтобы изменить эту статью и ее ввести, придать ей другой смысл, нужно практически принимать новую Конституцию», — сказал он.

В ответ на недавние заявления в Госдуме о необходимости смертной казни (об этом же говорил и Дмитрий Медведев) Зорькин отметил: «Если готовы те авторы, которые выступают за это, то, что называется, флаг им в руки».

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