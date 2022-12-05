«Чтобы лишние не гонять»: Песков объяснил, почему Путин проехал по Крымскому мосту на Mercedes

Президент РФ Владимир Путин и заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин во время поездки на автомобиле на Крымском мосту через Керченский пролив, 5 декабря 2022 года

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, почему Владимир Путин проехал по Крымскому мосту на немецком Mercedes, а не отечественном автомобиле. По его словам, эта машина просто «была на месте», другую решили «не гонять». В ходе осмотра моста Путин поговорил с рабочими, которые восстанавливали переправу после подрыва.

Президент РФ Владимир Путин посетил Крымский мост и осмотрел его. Как сообщает ТАСС, глава государства проехал по мосту за рулем немецкого автомобиля Mercedes в компании с вице-премьером Маратом Хуснуллиным.

Чиновник рассказал президенту, что восстанавливали после подрыва четыре пролета моста. Ехал Путин из Тамани в Крым. «Перед аркой. Эта сторона, [тут] все нормально. Там мы четыре пролета заменили», — сообщил Хуснуллин.

Он добавил, что металлоконструкции собирались прямо на месте работ. Металл везли из Тюмени, Кургана и Воронежа.

«За две недели собрали все 1 214 тонн, и привезли сюда», — рассказал вице-премьер. «Это напоминало не революцию, а массовый грабеж» Протесты в Сирии отличались крайней жестокостью. Она не была присуща восстанию с самого начала, но... 05 декабря 08:23

Над восстановлением моста круглые сутки работали 500 человек, 3 плавкрана, 4 баржи и более 30 единиц строительной техники. Хуснуллин также сообщил Путину, что всего мост восстанавливали 55 дней, из них 22 дня «бушевал шторм, пришлось применять уникальные технологии».

Путин ехал по правой части моста, и поручил Хуснуллину «обновить до идеального состояния» левую сторону.

«Левая, я так понимаю, у нас в рабочем состоянии, но тем не менее она немножко все-таки пострадала», — указал президент.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Путин проехал по Крымскому мосту на немецкому Mercedes, потому что этот автомобиль оказался под рукой.

«Просто на месте была такая машина. Чтобы лишние не гонять, на ней и поехал», — сказал представитель Кремля. У Пескова спросили, почему президент не поехал на отечественной машине, передает ТАСС.

Кроме того, пресс-секретарь заявил, что Путин в ходе осмотра Крымского моста пообщался со строителями.

«Состоялось также краткое общение Путина с рабочими, которые выполняют работы на мосту. На фоне продолжающихся угроз, официально озвучиваемых из Киева, о возможных новых атаках против Крымского моста и сопутствующих объектов инфраструктуры, Путин акцентировал важность сухопутный дороги, которая соединяет Крым с остальной частью России», — сообщил Песков.

close 100% Президент РФ Владимир Путин и заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин на Крымском мосту, 5 декабря 2022 года Михаил Метцель/POOL/ТАСС

Теракт на мосту

В ночь на 8 октября на мосту взорвался грузовик, в результате обрушились два автомобильных пролета моста и загорелись семь топливных цистерн проезжавшего поезда. Погибли четыре человека.

Взрывчатка была отправлена из Одессы в начале августа 2022 года в болгарский город Русе, а затем через Грузию в российский Армавир, после чего был осуществлен подрыв моста, сообщала ФСБ. Таким образом, взрывчатка была вывезена с Украины уже после заключения продуктовой сделки, которая была подписана 22 июля.

Спустя некоторое время после взрыва движение по автомобильной части было возобновлено в реверсивном режиме. Вечером того же дня открыли движение по железнодорожному мосту. Для разгрузки транспортных потоков была запущена паромная переправа через Керченский пролив.

Президент РФ Владимир Путин назвал произошедшее терактом. В ФСБ РФ заявили, что организатором теракта является глава военной разведки Украины Кирилл Буданов. Теракт готовили 12 человек, восемь из них задержаны.

Путин уже ездил по мосту

15 мая 2018 года в ходе торжественного открытия Крымского моста президент РФ сел за руль оранжевого самосвала и проехал в Крым. Поездка заняла16 минут 45 секунд. Ни водитель, ни его пассажир не были пристегнуты. При этом слева над плечом президента страны можно было заметить висящий ремень. Не удержались: байкеры нарушили ПДД на Крымском мосту Десятки мотоциклистов грубо нарушили ПДД в день открытия движения по Крымскому мосту. Несмотря на... 16 мая 18:31

В ФСО на запрос «Газеты.Ru» о том, по какой причине Путин был не пристегнут пояснили, что на момент торжественной церемонии открытия мост еще не получил статуса дороги общественного пользования. «Официально движение по Крымскому мосту было открыто 16 мая в 5.30 утра, — сказал «Газете.Ru» заместитель начальника центра по связям с прессой и общественностью службы Денис Симонов.

— Президент Владимир Путин принял участие в культурно-массовом мероприятии – торжественном открытии Крымского моста 15 мая.

На тот момент Крымский мост не являлся дорогой общего пользования, а фактически имел статус строительной площадки. Движение по которой не регулируется нормами ПДД. Неиспользование ремней безопасности не создало угрозы для безопасности президента России».