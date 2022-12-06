«Не может быть и речи». МИД России отверг возможность передачи Запорожской АЭС

Запорожская АЭС, перешедшая под контроль российской армии в начале марта, ни при каких обстоятельствах не будет передана украинской стороне, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее глава украинского «Энергоатома» Петр Котин говорил о том, что видит признаки подготовки ВС РФ к уходу с АЭС. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что о передаче Россией контроля над Запорожской атомной станцией третьей стороне «не может быть и речи». «Это напоминало не революцию, а массовый грабеж» Протесты в Сирии отличались крайней жестокостью. Она не была присуща восстанию с самого начала, но... 05 декабря 08:23

«Ни о каком выводе ЗАЭС из-под российского контроля или передаче контроля над ней какой-то третьей стороне не может быть и речи», — сказала она в беседе с «РИА Новости».

В настоящее время станция «находится на российской территории и полностью управляется Россией», подчеркнула она. По словам дипломата, российская сторона исходит из того, что «только мы способны обеспечить физическую и ядерную безопасность Запорожской АЭС».

«Говорить несвоевременно»

Директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси ранее посетил станцию и позже заявил, что вывод вооружений с ее территории станет частью трехстороннего соглашения между Москвой, Киевом и агентством. А посредником в переговорах должен выступить Париж.

Захарова, комментируя заявление главы МАГАТЭ, подчеркнула, что эксперты близки к приемлемому соглашению между РФ и Украиной по созданию зоны безопасности вокруг ЗАЭС, однако никаких прямых переговоров между Россией и Украиной по этому вопросу нет.

По ее словам, тему ЗАЭС российская сторона обсуждает с Секретариатом МАГАТЭ, который в свою очередь ведет переговоры с Украиной.

«Говорить, что стороны близки к согласию, несвоевременно. Вопрос в принципиальном плане состоит в том, готов ли Киев взять на себя обязательство прекратить обстрелы и попытки захвата ЗАЭС, а также сможет ли МАГАТЭ добиться выполнения украинцами таких гипотетических договоренностей», — сообщила Захарова.

«Не искать там, где быть не может»

Глава украинского «Энергоатома» Петр Котин в конце ноября заявил о наличии признаков возможного оставления АЭС российскими силами.

«Во-первых, очень много стало появляться публикаций в российской прессе о том, что ЗАЭС, возможно, стоило бы покинуть, возможно, ее стоит передать МАГАТЭ под контроль», — сказал тогда Котин в эфире телемарафона.

В Кремле, комментируя слова Котина, попросили не искать «каких-то признаков там, где их нет и быть не может».

В военно-гражданской администрации Энергодара также заявили, что работников станции переводят в российскую юрисдикцию и ни о какой передаче речи не идет. «В качестве доказательств стоит отметить, что 25 ноября руководство Росэнергоатома сообщило о планах по созданию резервного источника энергоснабжения для Запорожской АЭС», — говорилось в Telegram-канале «Энергодарский связной».

«Персонал получает зарплатные карты Промсвязьбанка и соответственно зарплату, которая выше чем в их предыдущих договорах с НАЭК.

При этом жители Энергодара и, в том числе, работники ЗАЭС оформляют паспорта гражданства РФ», — отмечалось в материале.

1 марта 2022 года российские власти заявили, что взяли под свой контроль территории вокруг ЗАЭС. Спустя три дня было объявлено о взятии и самой станции. Президент Владимир Путин подписал указ о передаче станции в госсобственность РФ в начале октября.