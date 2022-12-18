«У нас не было колебаний». В Киеве признали попытку покушения на главу Генштаба РФ

Разведка США скрыла информацию о приезде главы Генштаба РФ Валерия Герасимова в зону СВО. Однако в Киеве получили эти данные самостоятельно и предприняли попытку покушения, несмотря на просьбы Вашингтона не делать этого, пишет The New York Times. Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович подтвердил, что попытка покушения предпринималась «в апреле или мае», когда «Герасимов был в Изюме». Российские власти не сообщали о визите Герасимова в Изюм и не комментировали информацию о покушении.

Газета New York Times утверждает, что американская разведка пыталась помешать Украине спланировать и осуществить атаку на главу Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова.

«Американские официальные лица узнали, что генерал Герасимов планирует тайно посетить линию фронта, но утаили информацию от украинцев, беспокоясь, что покушение на его жизнь может привести к войне между США и Россией», — пишет издание.

New York Times отмечает, что Вашингтон был против планов Киева по убийству Герасимова из-за опасений, что это приведет к эскалации конфликта.

В связи с этим, пишет газета, американские чиновники не стали делиться с украинскими властями развединформацией о перемещениях генерала, но украинцы все равно узнали о поездке. После согласования с Белым домом власти США напрямую попросили отменить нападение. Однако в ответ в Киеве заявили, что атака уже началась.

«Мы сказали им не делать этого», — цитирует NYT неназванного американского чиновника.

«Мы подумали: «Эй, это уже слишком». Сообщение пришло слишком поздно. Украинские военные сообщили, что уже начали атаку на позиции генерала. В результате удара погибли десятки россиян. Генерал Герасимов не был одним из них», — утверждает собеседник издания.

Источник этой информации в статье New York Times не указан. В ней утверждается, что поездка Герасимова состоялась в апреле, но куда именно — не уточняется.

В российском Минобороны не сообщали о подобных поездках Герасимова. Летом оборонное ведомство заявляло, что глава Генштаба проверил группировки войск, участвующих в военной операции на Украине, но не уточняло, где это произошло.

17 декабря в Кремле сообщили, что Герасимов участвовал во встрече с президентом Владимиром Путиным вместе с главой Минобороны Сергеем Шойгу и командующим группировкой войск в зоне военной операции Сергеем Суровикиным. Путин в ходе встречи ознакомился с работой объединенного штаба войск, заслушал доклад о ходе боевых действий и провел совещание с командующими.

Украина подтвердила попытку покушения

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович подтвердил информацию The New York Times. По его словам, попытка покушения была предпринята во второй половине апреля или в мае в Изюме Харьковской области.

Арестович утверждает, что украинские военные действительно пытались ликвидировать главу Генштаба России, когда тот весной приезжал в зону военной операции.

«Давай открою страшную тайну. Герасимов был в Изюме и мы били по Герасимову. Было такое», — сказал советник главы офиса украинского президента.

Он добавил, что украинские военные «накрыли штаб», в котором был Герасимов, но тот «успел отъехать чуть раньше».

«У нас не было колебаний бить или не бить. Мы били сразу, мы его отслеживали по всей территории», — заявил Арестович.

Комментируя публикацию NYT о консультациях Киева с американскими властями, советник главы офиса президента Украины сказал: «Обычно ВСУ не спрашивают, можно им стрелять или нельзя», однако подтвердил, что Украина может получать от США разведданные.

Американская помощь в разведке

В мае NYT сообщала, что США передают Украине разведывательные данные, которые использовались для ударов по российским военным. По утверждению издания, информация включает в себя ожидаемые перемещения российских войск.

При этом США, утверждала NYT, не передают Киеву информацию о передвижениях высокопоставленных российских командующих и чиновников, чтобы не вызвать эскалацию кризиса со стороны России.

The New York Times пишет, что Украина использует полученную от США информацию вместе с данными от собственной разведки.

За месяц до этого Джон Кирби, который тогда занимал должность пресс-секретаря Пентагона, допускал, что информация, которую США передают Украине, может быть использована для наступательных операций.