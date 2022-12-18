«Это мировая война»: папа Римский не верит в скорое завершение конфликта на Украине

Папа Римский Франциск в день своего рождения дал интервью испанской газете ABC. В нем он назвал конфликт на Украине мировой войной, окончание которой в скором времени не предвидится. Понтифик сказал, что к его призывам к миру на Украине «не прислушиваются», но он не перестанет осуждать боевые действия. По словам Франциска, президент Украины Владимир Зеленский в третий раз посылает к нему одного из своих советников.

Папа римский Франциск назвал конфликт на Украине «мировой войной» и выразил уверенность в том, что он не завершится в ближайшее время.

«Я не вижу окончание конфликта в краткосрочной перспективе, потому что это мировая война... В войну уже вовлечено несколько сторон. Она носит глобальный характер»,— заявил он в интервью испанской газете ABC.

Понтифик уточнил, что в конфликте у разных сторон «есть много интересов». По его словам, военный конфликт возникает, когда «империя начинает слабеть», когда есть оружие, которое можно «использовать, протестировать и продать», и когда «на карту поставлено очень многое».

Интервьюер в беседе с папой Франциском напомнил, что понтифик «более ста раз высказывался против войны на Украине».

«Мы делаем что можем. Они не прислушиваются. То, что происходит на Украине, ужасно. Там огромная жестокость. Это действительно серьезно. И это то, что я постоянно осуждаю», — сказал папа Римский.

Он также отметил, что выступает в роли посредника и стремится принимать всех, вне зависимости от критики в свой адрес.

«Сейчас [президент Украины] Владимир Зеленский в третий раз направляет ко мне одного из своих религиозных советников, — сообщил Франциск. — Я на связи, принимаю, помогаю».

О роли церкви

По мнению папы Римского, задача церкви — «сопровождать народ», но при этом священнослужители не могут быть политиками.

«Неправильно, когда священник начинает заниматься политикой. Он должен помогать людям делать правильный выбор, но не должен быть политиком. Если хочет заниматься политикой, пусть оставляет сан», — считает Франциск.

Он также выразил мнение, что «церковь не может заниматься пропагандой в пользу какой-то из сторон, но только сопровождать народ, пока тот сам не примет решение».

По словам папы Римского, Святой престол «всегда стремится спасать дипломатические отношения и спасти то, что можно спасти путем терпимого диалога».

Понтифик также поделился, что ранее подписал документ, согласно которому он обязуется в случае ухудшения здоровья уйти с поста главы католической церкви.

«Немного мира» на Рождество

Ранее глава католической церкви рассказал, что на Рождество в качестве подарка хотел бы получить «немного мира».

«Немного мира. Сколько в мире войн! Тот конфликт, который сейчас на Украине, касается нас больше всего. Но давайте вспомним Мьянму, Йемен, Сирию, где они воюют уже 13 лет», – отметил понтифик.

Он также призвал «немного снизить уровень рождественских расходов» и скромно отметить праздники , а сэкономленные деньги направить в фонд помощи пострадавшим украинцам.

Папа Римский неоднократно пытался выступать посредником в урегулировании украинского конфликта и призывал стороны к миру. В частности, 27 ноября Ватикан подтвердил готовность организовать у себя переговоры между Москвой и Киевом.

Кроме того, как стало известно в ноябре, Франциск участвует в обмене пленными с российской и украинской сторон. Посол России в Ватикане Александр Авдеев рассказал, что освобождение Москвой украинских пленных или их обмен осуществляются с учетом списков, которые регулярно предоставляет папа Римский.

В октябре понтифик обратился к президенту РФ Владимиру Путину с призывом «остановить эту спираль насилия и смерти, в том числе ради собственного народа», а украинского президента Владимира Зеленского просил «быть открытым для серьезных предложений о мире».