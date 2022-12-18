«Отдать солдатам приказ отступить». В ФРГ нашли способ прекратить конфликт на Украине

Западные партнеры Украины
Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что против окончания конфликта на Украине на условиях Москвы. В этом она призналась в интервью немецкой газете Bild am Sonntag. Министр полагает, что такой вариант развития событий не положил бы конец «ужасу для народа Украины, а наоборот». По ее словам, есть «что угодно, только не честные признаки» вывода военных России.
Бербок не уверена, что боевые действия между РФ и Украиной прекратятся в скором времени. По ее мнению, президенту России Владимиру Путину нужно «лишь отдать своим солдатам приказ об отступлении». «Но, к сожалению, есть какие угодно признаки, но только не это», – добавила глава немецкой дипломатии.
О том, что конфликт на Украине может продлиться очень долго, заявил ранее и генсек НАТО Йенс Столтенберг.
«Мы не должны недооценивать Россию. Россия планирует долгую войну. <...> Мы должны понимать, что президент Путин готов находиться в этой войне долгое время и начинать новые наступления», – цитируют Столтенберга французские СМИ.
Но закончатся боевые действия, считает чиновник, «за столом переговоров», причем любое решение должно означать «победу Украины как суверенного, независимого государства».
«Самый быстрый способ добиться этого – оказать военную поддержку, чтобы президент Путин понял, что он не может победить на поле боя, а должен сесть и вести переговоры в духе доброй воли», – уверен генсек НАТО.
В конце ноября в интервью Deutsche Welle (организация включена Минюстом в список иноагентов) президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер выразил мнение, что у призывов к установлению мира между Россией и Украиной нет перспектив.
«Любые призывы к прекращению огня сейчас несерьезны. Потому что перемирие в этот момент означало бы, по сути, признание уже произошедшей несправедливости», – полагает он. Речь в данном случае шла о референдумах, по итогам которых ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области вступили в состав РФ.
Политик констатировал, что «на данный момент выхода» не видит. При этом он скептически настроен к требованию Украины о гарантиях безопасности. «Мы все еще находимся на том этапе, когда не можем точно сказать, как могут выглядеть такие гарантии безопасности, кто будет их предоставлять и каково должно быть их содержание», – сказал Штайнмайер.
По словам президента ФРГ, так как окончания боевых действий «пока не видно, гарантии безопасности пока не могут быть сформулированы».
Киевские власти
Президент Украины Владимир Зеленский признал 17 декабря в интервью французскому телеканалу LCI, что его «некоторые призывают сесть за стол переговоров». «Однако я не вижу предмета для разговора», – подчеркнул он.
Политик не считает, что диалог президента Франции Эммануэля Макрона и главы России Владимира Путина о ситуации на Украине «принесет результаты».
В интервью The Economist Зеленский заявил, что «возможный путь для дипломатии» откроется, если Москва «отступит к границам 1991 года», то есть оставит в составе Украины ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области, а также Крым, которые ранее вошли в состав России согласно итогам референдумов.
«Победа придет тогда, когда будет ощущение, что люди все вытерпели и сохранили. И люди не хотят идти на компромисс по территории. Почему? Проблема глубже, чем земля. Никто не хочет вести диалог с людьми, которые развязали (военную спецоперацию – «Газета.Ru»). Потому что люди (испытывают — «Газета.Ru») ненависть», – сказал Зеленский, подчеркнув, что он «против замораживания» конфликта. При этом на Украине с начала октября действует решение СНБО страны о том, что с Россией невозможно проводить переговоры. Соответствующий документ ввел в действие Зеленский.
Эта «ненависть», полагает президент Украины, вызвана тем, что «большинство семей» в стране «что-то или кого-то потеряли». Он уверен, что «никто не простит» того, что в составе России появились пять новых регионов, которые ранее были украинской территорией.
Политик подчеркнул, что ВС РФ «должны уйти». «Мы должны идти к нашим границам» <…> Мы не в НАТО. Каковы гарантии безопасности? Если он (президент России — «Газета.Ru») вернется, они (западные союзники. – «Газета.Ru») снова помогут нам оружием? Может ли это действительно защитить нас от полномасштабного вторжения? Нет. Мы должны смотреть на реальную картину», – добавил он.
12 декабря президент Украины пообщался с главами стран G7. Во время своего выступления он назвал шаги, которые могут «ускорить приближение мира».
Первый шаг – это «новая сила». Украинский лидер заявил, что ВСУ нуждаются в современных танках, реактивной артиллерии и дальнобойных ракетах. Он в очередной раз призвал союзников продолжать помогать Украине и в следующем году.
Второй – западная поддержка в вопросе финансовой, энергетической и социальной стабильности Украины. В частности, Зеленский имел в виду защиту энергетической инфраструктуры Украины от атак России.
Третий шаг – выполнение «формулы мира». Она состоит из 10 пунктов и была представлена украинским президентом на саммите G20 в Индонезии в середине ноября.
Во время обращения к «Группе семи» президент Украины также призвал Москву вывести российские войска в праздники: «Рождество — по григорианскому календарю или Новый год и Рождество — по юлианскому календарю».
По мнению Зеленского, в праздничные дни стоит «подумать о мире». Он считает, что вывод войск «обеспечит длительное прекращение боевых действий».
Российская позиция
В Россию «никаких предложений ни от кого не поступало, такой темы нет на повестке дня», сказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.
Что касается «трех шагов», то, по мнению представителя Кремля, объявленная Зеленским позиция «абсолютно подтверждает» отсутствие у Киева желания вести переговоры. А предложение о «шагах к миру», наоборот, указывает на конфронтацию. «Это три шага к продолжению боевых действий», – полагает Песков.
Кроме того, Песков подчеркнул, что до конца 2022 года о выводе русских войск не может быть и речи. «Украинской стороне необходимо принимать во внимание реалии, которые сложились за все это время», – указал он.
Речь идет о новых субъектах России. Пресс-секретарь Путина заявил, что «без учета этих новых реалий какое-либо продвижение вперед [по урегулированию] невозможно».
Офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко считает, что вывод ВС РФ нужен Киеву, чтобы перегруппировать и укрепить свои позиции.
В российском МИД уверены, что у Киева «сугубо воинственный настрой». Об этом заявил замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев. «О прекращении боевых действий или перемирии нет ни слова. В Киеве настроены на эскалацию конфликта», – полагает дипломат.
Главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный и вовсе «отвергает саму мысль о каких-либо переговорах, достижении компромисса», сообщил Нечаев.
В начале декабря Песков заявил, что Зеленский знает, что при желании боевые действия на Украине могут завершиться завтра. Путин не раз подчеркивал, что Россия открыта к обсуждению ситуации на Украине.