«Отдать солдатам приказ отступить». В ФРГ нашли способ прекратить конфликт на Украине

Немецкий министр Анналена Бербок считает, что перемирие, установленное на условиях России, не закончит «ужас для народа Украины». Она полагает, что для прекращения боевых действий президенту России Путину стоит «отдать солдатам приказ об отступлении». Подобные высказывания были и среди других союзников Киева. О том, какой позиции придерживаются Украина и Россия, — в материале «Газеты.Ru».

Западные партнеры Украины

Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что против окончания конфликта на Украине на условиях Москвы. В этом она призналась в интервью немецкой газете Bild am Sonntag. Министр полагает, что такой вариант развития событий не положил бы конец «ужасу для народа Украины, а наоборот». По ее словам, есть «что угодно, только не честные признаки» вывода военных России.

Бербок не уверена, что боевые действия между РФ и Украиной прекратятся в скором времени. По ее мнению, президенту России Владимиру Путину нужно «лишь отдать своим солдатам приказ об отступлении». «Но, к сожалению, есть какие угодно признаки, но только не это», – добавила глава немецкой дипломатии.

О том, что конфликт на Украине может продлиться очень долго, заявил ранее и генсек НАТО Йенс Столтенберг.

«Мы не должны недооценивать Россию. Россия планирует долгую войну. <...> Мы должны понимать, что президент Путин готов находиться в этой войне долгое время и начинать новые наступления», – цитируют Столтенберга французские СМИ.

Но закончатся боевые действия, считает чиновник, «за столом переговоров», причем любое решение должно означать «победу Украины как суверенного, независимого государства».

«Самый быстрый способ добиться этого – оказать военную поддержку, чтобы президент Путин понял, что он не может победить на поле боя, а должен сесть и вести переговоры в духе доброй воли», – уверен генсек НАТО.

В конце ноября в интервью Deutsche Welle (организация включена Минюстом в список иноагентов) президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер выразил мнение, что у призывов к установлению мира между Россией и Украиной нет перспектив.

«Любые призывы к прекращению огня сейчас несерьезны. Потому что перемирие в этот момент означало бы, по сути, признание уже произошедшей несправедливости», – полагает он. Речь в данном случае шла о референдумах, по итогам которых ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области вступили в состав РФ.

Политик констатировал, что «на данный момент выхода» не видит. При этом он скептически настроен к требованию Украины о гарантиях безопасности. «Мы все еще находимся на том этапе, когда не можем точно сказать, как могут выглядеть такие гарантии безопасности, кто будет их предоставлять и каково должно быть их содержание», – сказал Штайнмайер.

По словам президента ФРГ, так как окончания боевых действий «пока не видно, гарантии безопасности пока не могут быть сформулированы».

Киевские власти

Президент Украины Владимир Зеленский признал 17 декабря в интервью французскому телеканалу LCI, что его «некоторые призывают сесть за стол переговоров». «Однако я не вижу предмета для разговора», – подчеркнул он.

Политик не считает, что диалог президента Франции Эммануэля Макрона и главы России Владимира Путина о ситуации на Украине «принесет результаты».

В интервью The Economist Зеленский заявил, что «возможный путь для дипломатии» откроется, если Москва «отступит к границам 1991 года», то есть оставит в составе Украины ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области, а также Крым, которые ранее вошли в состав России согласно итогам референдумов.

«Победа придет тогда, когда будет ощущение, что люди все вытерпели и сохранили. И люди не хотят идти на компромисс по территории. Почему? Проблема глубже, чем земля. Никто не хочет вести диалог с людьми, которые развязали (военную спецоперацию – «Газета.Ru»). Потому что люди (испытывают — «Газета.Ru») ненависть», – сказал Зеленский, подчеркнув, что он «против замораживания» конфликта. При этом на Украине с начала октября действует решение СНБО страны о том, что с Россией невозможно проводить переговоры. Соответствующий документ ввел в действие Зеленский.

Эта «ненависть», полагает президент Украины, вызвана тем, что «большинство семей» в стране «что-то или кого-то потеряли». Он уверен, что «никто не простит» того, что в составе России появились пять новых регионов, которые ранее были украинской территорией.

Политик подчеркнул, что ВС РФ «должны уйти». «Мы должны идти к нашим границам» <…> Мы не в НАТО. Каковы гарантии безопасности? Если он (президент России — «Газета.Ru») вернется, они (западные союзники. – «Газета.Ru») снова помогут нам оружием? Может ли это действительно защитить нас от полномасштабного вторжения? Нет. Мы должны смотреть на реальную картину», – добавил он.

12 декабря президент Украины пообщался с главами стран G7. Во время своего выступления он назвал шаги, которые могут «ускорить приближение мира».

Первый шаг – это «новая сила». Украинский лидер заявил, что ВСУ нуждаются в современных танках, реактивной артиллерии и дальнобойных ракетах. Он в очередной раз призвал союзников продолжать помогать Украине и в следующем году.

Второй – западная поддержка в вопросе финансовой, энергетической и социальной стабильности Украины. В частности, Зеленский имел в виду защиту энергетической инфраструктуры Украины от атак России.

Третий шаг – выполнение «формулы мира». Она состоит из 10 пунктов и была представлена украинским президентом на саммите G20 в Индонезии в середине ноября.

Во время обращения к «Группе семи» президент Украины также призвал Москву вывести российские войска в праздники: «Рождество — по григорианскому календарю или Новый год и Рождество — по юлианскому календарю».

По мнению Зеленского, в праздничные дни стоит «подумать о мире». Он считает, что вывод войск «обеспечит длительное прекращение боевых действий».

Российская позиция

В Россию «никаких предложений ни от кого не поступало, такой темы нет на повестке дня», сказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Что касается «трех шагов», то, по мнению представителя Кремля, объявленная Зеленским позиция «абсолютно подтверждает» отсутствие у Киева желания вести переговоры. А предложение о «шагах к миру», наоборот, указывает на конфронтацию. «Это три шага к продолжению боевых действий», – полагает Песков.

Кроме того, Песков подчеркнул, что до конца 2022 года о выводе русских войск не может быть и речи. «Украинской стороне необходимо принимать во внимание реалии, которые сложились за все это время», – указал он.

Речь идет о новых субъектах России. Пресс-секретарь Путина заявил, что «без учета этих новых реалий какое-либо продвижение вперед [по урегулированию] невозможно».

Офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко считает, что вывод ВС РФ нужен Киеву, чтобы перегруппировать и укрепить свои позиции.

В российском МИД уверены, что у Киева «сугубо воинственный настрой». Об этом заявил замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев. «О прекращении боевых действий или перемирии нет ни слова. В Киеве настроены на эскалацию конфликта», – полагает дипломат.

Главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный и вовсе «отвергает саму мысль о каких-либо переговорах, достижении компромисса», сообщил Нечаев.

В начале декабря Песков заявил, что Зеленский знает, что при желании боевые действия на Украине могут завершиться завтра. Путин не раз подчеркивал, что Россия открыта к обсуждению ситуации на Украине.