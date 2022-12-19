Путин увеличил МРОТ и запретил суррогатное материнство для иностранцев

Президент России Владимир Путин в понедельник подписал несколько десятков законов, все они опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации. В том числе глава государства утвердил новый размер МРОТ, подписал закон о так называемом сроке дожития — ожидаемом периоде выплаты накопительной пенсии, а также запретил суррогатное материнство для иностранцев. Новые законы – в материале «Газеты.Ru».

МРОТ в 2023 году

Владимир Путин подписал федеральный закон, согласно которому минимальный размер оплаты труда с 1 января 2023 года составит 16 242 рубля в месяц. В пояснительных материалах уточняется, что МРОТ был увеличен на 6,3% к предыдущему году. В России могут ввести уголовную ответственность за принудительный сбор и утечку биометрии Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что «неопределенности и двойные толкования» были исключены... 19 декабря 12:23

Согласно документу, МРОТ будет на 4% выше прожиточного минимума трудоспособного населения, а его соотношение с медианной заработной платой за прошлый год составит 45%.

В 2020 году была принята методика, по которой МРОТ рассчитывается исходя из медианной зарплаты (половина россиян получают больше этой суммы, другая половина — меньше) за предыдущий год. Ранее это соотношение составляло 42%.

В 2022 году минимальный размер оплаты труда повышался дважды — до 13 890 рублей с 1 января, а также до 15 279 с 1 июня.

Увеличение срока дожития

Президент России также подписал закон о так называемом сроке дожития — «Об ожидаемом периоде выплаты накопительной части пенсии в 2023 году».

«Ожидаемый период выплаты накопительной пенсии, применяемый для расчета ее размера, на 2023 год устанавливается продолжительностью 264 месяца», — говорится в документе.

Аналогичное решение глава государства принимал в прошлом году. В 2020 году ожидаемый период выплаты накопительной пенсии равнялся 258 месяцам. Затем комитет Совфеда по бюджету и финансовым рынкам заключил на основе данных Росстата, что ожидаемая продолжительность жизни мужчин, достигших возраста 60 лет, составила 15,2 года, а женщин, достигших возраста 55 лет, — 24,99 лет. Путин поручил выделять дополнительные средства на модернизацию ЖКХ в будущих бюджетах Президент России Владимир Путин поручил правительству вместе с регионами в будущих бюджетах выделять... 15 декабря 17:18

Ожидаемый период выплаты накопительной части пенсии определяется на основании статистических данных о продолжительности жизни мужчин и женщин в возрасте 60 и 55 лет в соответствии с методикой кабмина.

Запрет суррогатного материнства для иностранцев

Путин в понедельник также подписал закон о запрете суррогатного материнства в России для иностранцев.

Теперь воспользоваться услугами суррогатных матерей смогут только граждане РФ, состоящие в браке, или одинокая женщина — гражданка России, которая не может самостоятельно выносить или родить ребенка по медицинским показаниям.

Ранее заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Владимир Полетаев сообщил, что, согласно новому закону, все дети, которых суррогатные матери родили на территории России, будут автоматически получать гражданство РФ, вне зависимости от гражданства их родителей.

Одинокие мужчины, имеющие гражданство России, воспользоваться услугами суррогатного материнства не смогут. А если на россиянке женат иностранец, то на него ограничения по суррогатному материнству распространяться не будут. Путин подписал закон, обеспечивающий страховую поддержку зерновой сделки между РФ и ООН Президент России Владимир Путин 19 декабря подписал закон, позволяющий российским страховщикам... 19 декабря 11:59

Новый закон также предусматривает. Что, если супруги расторгли брак после заключения договора о суррогатном материнстве, то они могут быть записаны родителями ребенка с согласия суррогатной матери. Но это будет невозможно, если суд установит, что их брак заключен только для того, чтобы воспользоваться услугами суррогатного материнства.

Сенатор Маргарита Павлова, одна из авторов инициативы, заявила, что принятие закона позволит предотвратить торговлю российскими детьми и остановит «конвейер по их вывозу за рубеж». Согласно ее данным, более 45 тысяч рожденных суррогатными матерями детей были вывезены из России, их судьба неизвестна.

Выплаты безработным

Путин подписал закон, который предполагает выплату одинаковой суммы пособия гражданам предпенсионного возраста, вне зависимости от того, когда они были признаны безработными.

В пояснительной записке к документу говорится, что до этого размер пособия по безработице, «начисленного достигшим предпенсионного возраста гражданам, признанным безработными в 2018 году, не превышал 8 тысяч рублей, в то время как гражданам того же возраста, признанным безработными в 2019 году, размер выплачиваемого пособия по безработице мог составлять до 11 280 рублей».

Также уточняется, что перерасчет пособий по безработице будет вестись на основании заявлений граждан, признанных безработными на 31 декабря 2018 года.