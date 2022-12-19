«Они придут в начале года». В Молдавии заявили о подготовке Москвы к наступлению

Директор Службы информации и безопасности Молдавии Александр Мустяцэ в телеэфире заявил, что Россия в начале следующего года хочет напасть на республику, чтобы завладеть боеприпасами на одном из крупных складов. Доказательств он никаких не привел, пресс-служба СИБ уже поспешила уточнить слова директора. В Москве слова Мустяцэ назвали «информационным мусором» с целью добиться финансирования от западных спонсоров.

Россия в начале 2023 года планирцует вторжение в Молдавию. Такое ничем не подкрепленное заявление сделал 19 декабря глава Службы информации и безопасности страны Александр Мустяцэ.

«Вопрос не в том, будет ли новое наступление на территорию Республики Молдова, а когда это произойдет. Будет в начале года, в январе-феврале, или позже, в марте-апреле», — заявил Мустяцэ в эфире телеканала TVR.

По его словам, молдавская СИБ обладает информацией, что Россия хочет развить спецоперацию за пределы Украины и «создать соединение» с непризнанной Приднестровской республикой.

«Мы можем с ясностью сказать — да, они намереваются прийти сюда. Что нас ждет в дальнейшем, их намерения по отношению к Кишиневу, можем обсуждать, но это реальный риск, и очень высокий», — добавил глава службы.

Спустя какое-то время в пресс-службе СИБ поспешили уточнить высказывания своего руководителя.

«В контексте заявлений директора СИБ Александра Мустяцэ уточняем, что он имел в виду, что цель Российской Федерации создать сухопутный коридор к приднестровскому региону остается действительной и сегодня, а новое наступление Российской Федерации в этом направлении может иметь место в 2023 году», — сообщили в ведомстве. И добавили, что российское наступление на Молдавию может быть реализовано в зависимости от того, как будет развиваться ситуация на Украине.

Телеканал TVR в понедельник также сообщил, что целью Москвы в случае вторжения в Молдавию может быть склад боеприпасов в селе Колбасна в Приднестровье на границе с Украиной. Он считается одним из крупнейших в Европе, его охраной занимается оперативная группа российских войск. В 2019 году глава российского Минобороны Сергей Шойгу во время визита в Молдавию предложил вывезти или ликвидировать боеприпасы со складов в Колбасны. Однако реализовать эту инициативу не удалось.

Александр Мустяцэ до того, как возглавил молдавскую СИБ летом 2022 года, выступал экспертом проектов Фонда Сороса, работал советником премьер-министра Молдавии Натальи Гаврилицы.

Российский сенатор Андрей Климов назвал слова Мустяцэ информационным мусором, нацеленным на западную аудиторию.

«Люди, которые производят подобные инфоповоды, делают это не для нас. Молдавские политики хотят, чтобы их вспомнили в Молдавии. Может, для того, чтобы вспомнили спонсоры, обеспечившие их победу. Может, чтобы попросить у кого-то денег на отражение несуществующего нападения. Но к реальности все это мало относится», — объяснил член Совфеда.

Климов добавил, что подобные заявления являются очень опасной «игрой с огнем» и продуцируют «искры, которые могут привести к очередному пожару в Восточной Европе».

Это не первое обвинение в адрес России от директора СИБ. В декабре он уже заявлял, что Москва манипулирует общественным мнением в республике.

«Есть люди из общественно-политического сектора, которые пытаются влиять на общественное мнение, используя фейки и манипуляции. К сожалению, здесь много российских агентов влияния, значительную часть которых мы знаем и работаем над их нейтрализацией, противодействуем этим рискам на нашей территории», — говорил Мустяцэ, отмечая, что действия против Молдавии в информационном поле координируются из Москвы.

После этого власти республики приостановили лицензии у шести молдавских телеканалов — Primul in Moldova, RTR Moldova, Accent TV, NTV Moldova, TV6, Orhei TV. В Кишиневе объяснили такое решение «некорректным освещением событий на Украине». Вещание телеканалов приостановлено на время действия чрезвычайного положения, которое объявлено в Молдавии после начала российской спецоперации на Украине.