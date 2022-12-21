Россия и Белоруссия применили тактику США и НАТО в ядерной сфере

Москва и Минск переняли практику стран НАТО в ядерной сфере, переоборудовав самолеты военно-воздушных сил Белоруссии для применения боеприпасов со специальной — ядерной — боевой частью, пишет «Коммерсант». Издание отметило, что раньше представители РФ неоднократно критиковали подобную практику стран США и их союзников, так как она, по их мнению, нарушает Договор о нераспространении ядерного оружия. В МИД РФ считают, что Москва нынешним сотрудничеством с Белоруссией ДНЯО не нарушила.

Объявление президентов

Президент России Владимир Путин заявил на пресс-конференции по итогам встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко, что считает возможным продолжить реализацию предложений коллеги «по подготовке экипажей боевых самолетов армии Белоруссии, которые уже переоборудованы для возможного применения боеприпасов воздушного базирования со специальной боевой частью».

«Такая форма сотрудничества – не наше изобретение. Соединенные Штаты Америки, например, проводят аналогичные мероприятия со своими союзниками в рамках блока НАТО на протяжении десятилетий. Такие согласованные меры исключительно важны в связи с напряженной обстановкой на внешних границах Союзного государства», — подчеркнул Путин.

В свою очередь Лукашенко сказал, что российский лидер «затронул очень щепетильную» тему, но «аккуратно».

«Не мы ее, правильно, авторы – по подготовке и тренировке наших экипажей, способных везти специальное вооружение и специальные боеприпасы. Должен вам сообщить, что мы подготовили самолеты, оказалось, что у нас с советских времен такие самолеты есть», — отметил президент Белоруссии.

По его словам, самолеты уже были протестированы на территории РФ, теперь вместе с Россией Белоруссия «готовит экипажи, способные управлять этими самолетами, несущими специфические боеприпасы».

«Это не угроза кому-то, я несколько раз, и в Питере, и в Москве, и в Сочи встречаясь, Вас информировал, что у нас вызывает большие опасения, как вы сказали, напряжение по периметру границ Союзного государства, прежде всего на западе. И нам надо было бы обезопасить Белорусское государство. Вы сделали решительный и очень важный шаг в поддержке Белоруссии. Еще раз Вам огромная благодарность», — добавил Лукашенко.

Нарушение ДНЯО?

Авторы статьи «Коммерсанта» отметили, что Россия на протяжении нескольких лет неоднократно обвиняла США и другие страны — члены Североатлантического альянса в том, что они нарушают Договор о нераспространении ядерного оружия, применяя практики, аналогичные той, которую решили ввести Москва и Минск.

Согласно первой статье ДНЯО, каждое из государств — участников договора, «обладающих ядерным оружием, обязуется не передавать кому бы то ни было ядерное оружие или другие ядерные взрывные устройства, а также контроль над таким оружием или взрывными устройствами ни прямо, ни косвенно». Кроме того, ядерные державы, подписавшие соглашение, обязались «никоим образом не помогать, не поощрять и не побуждать» страны, не обладающее ядерным оружием, производить его или приобретать.

А во второй статье ДНЯО говорится, что неядерные государства «обязуются не принимать передачи от кого бы то ни было ядерного оружия или других ядерных взрывных устройств, а также контроля над таким оружием или взрывными устройствами ни прямо, ни косвенно». Участники соглашения также пообещали «не добиваться и не принимать какой-либо помощи» в производстве ядерного оружия.

В частности, в августе постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что проведение странами НАТО «совместных ядерных миссий» противоречит «и духу, и букве» договора.

Аналогичные обвинения он предъявлял в 2017 году. «Бомбы новой модификации В61-12 предназначены в том числе для размещения на территории ряда натовских стран в Европе для использования в рамках так называемых совместных ядерных миссий с привлечением пилотов из неядерных государств — членов альянса», — сказал тогда дипломат, подчеркнув, что это противоречит обязательствам по ДНЯО.

«По букве и духу»

В начале августа этого года Владимир Путин в своем приветствии участникам обзорной конференции стран — участниц договора в Нью-Йорке заявил, что Россия как государство — участник ДНЯО последовательно следует его букве и духу. Посол России Антонов призвал США «не размахивать ядерной дубиной» Несмотря на существующие сложности, Россия и Соединенные Штаты не подошли к порогу срыва... 20 октября 14:49

«Как государство — участник ДНЯО и один из его депозитариев Россия последовательно следует букве и духу договора. Полностью выполнены и наши обязательства в рамках двусторонних договоренностей с США по сокращению и ограничению соответствующих вооружений», — говорилось в тексте приветствия.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила «Коммерсанту», что нынешним сотрудничеством с Белоруссией Москва также не нарушила положения ДНЯО.

«Озвученные в ходе встречи президентов России и Белоруссии 19 декабря 2022 года меры по обеспечению безопасности Союзного государства являются вынужденной реакцией на целенаправленное развитие многолетней практики так называемых совместных ядерных миссий НАТО», — сказала она.

По словам Захаровой, «речь идет исключительно о передаче Республике Беларусь комплексов «Искандер-М» двойного оснащения с ракетами в обычном снаряжении, а также придании части белорусских самолетов Су-25 технической возможности нести ядерное оружие». Она отметила, что при этом «сами технологии по переоборудованию самолетов в носители ядерного оружия» Белоруссии «передавать не планируется».