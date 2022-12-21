Конец «гаданиям на кофейной гуще». Послания Федеральному собранию в этом году не будет

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объявил, что Владимир Путин до конца года не будет выступать с посланием Федеральному собранию. Он пообещал, что глава государства обратится к парламенту в 2023 году. При этом в Совфеде считают, что перенос не нарушает Конституцию страны.

Перенос на год

Дмитрий Песков сообщил на брифинге, что послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию состоится «уже в следующем году». По его словам, Кремль будет «ориентировать по срокам» и «уточнять». ТАСС: послание Путина Федеральному собранию может состояться «уже в следующем году» Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию может состояться в следующем году, сообщает... 14 декабря 15:18

Пресс-секретарь главы государства добавил, что перенос связан с напряженным графиком Путина.

«Факт оглашения послания действительно будет. И когда — мы проинформируем дополнительно. <...> Послание будет оглашено», пообещал представитель Кремля.

О том, что послания президента Федеральному собранию в этом году не будет, ранее сообщил «Коммерсант» со ссылкой на анонимные источники. По информации издания, «предподготовка» к мероприятию велась, но до масштабной работы над текстом в администрации президента дело так и не дошло.

По словам одного из источников редакции, послание главы государства лучше будет оглашать тогда, когда обстановка в зоне военной спецоперации на Украине будет более понятной.

«Гадания на кофейной гуще»

Ранее представитель Кремля говорил, что дата традиционной большой пресс-конференции Путина будет определена после того, как будут назначены сроки послания президента Федеральному собранию.

За последние дни представители СМИ неоднократно спрашивали Пескова о сроках оглашения послания сенаторам и депутатам. Он всегда говорил, что Кремль будет ориентировать по дате послания главы государства. СМИ: большая пресс-конференция Путина не состоится в этом году Большую пресс-конференцию президента РФ Владимира Путина могут перенести на 2023 год, сообщает РБК со... 14 ноября 12:31

12 декабря Песков сообщил журналистам, что большой пресс-конференции Владимира Путина до Нового года не планируется. Он все же пообещал, что глава государства постарается найти возможность, чтобы ответить на вопросы журналистов из кремлевского пула.

13 декабря источник РИА Новости заявил, что Путин выступит перед Федеральным собранием 27 декабря. В тот же день Песков опроверг эту информацию.

«Нет, это неправильное сообщение», — подчеркнул представитель Кремля.

14 декабря представитель Кремля призвал представителей СМИ «перестать гадать на кофейной гуще».

«В письменном виде (послания – «Газета.Ru») не бывает. В следующем году — безусловно, возможно», — сказал он.

14 декабря первый замглавы комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Юрий Синельщиков в беседе с РИА Новости предположил, что Путин может ограничиться посланием в письменной форме.

«Вообще, декабрь еще не закончился у нас, и я обращаю ваше внимание на то, что ежегодное послание у нас не написано (в Конституции – «Газета.Ru»), что оно должно быть таким очным путем встречи. Он (президент – «Газета.Ru») же может просто прислать свое письменное послание для ознакомления, а мы его прочитаем», – сказал депутат. «Прекратите гадания на кофейной гуще». Когда состоится ежегодное послание Путина парламенту Несмотря на то что точные сроки традиционного обращения президента России Путина к Федеральному... 14 декабря 15:18

Нарушение Конституции?

Президент России ежегодно выступает перед депутатами Госдумы и членами Совета Федерации с посланием. Это выступление предусмотрено пунктом «е» 84-й статьи основного закона государства – Конституции.

«(Президент – «Газета.Ru») обращается к Федеральному Собранию с ежегодными посланиями о положении в стране, об основных направлениях внутренней и внешней политики государства», — говорится в документе.

14 декабря председатель комитета Совета Федерации Андрей Клишас заявил РИА Новости, что Конституция при этом не устанавливает точных сроков оглашения послания президентом.

«Если Конституцией или законом порядок реализации того или иного полномочия не указан (статья содержит ряд таких указаний), то президент самостоятельно определяет порядок и сроки реализации своих полномочий. В частности, это касается и послания Федеральному собранию», — сказал Клишас.

Послание Федеральному Собранию в России переносится не впервые. Еще в 2017 году в Кремле решили, что глава государства не обязан выступать перед парламентариями хотя бы раз в году. Тогда послание Путина перенесли на начало марта 2018 года. Так как 18 числа того же месяца состоялись выборы главы государства, оглашенное послание фактически сыграло роль программного выступления Владимира Путина перед голосованием.