Мексика готова предложить Ассанжу политическое убежище

Мексика готова предложить основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу политическое убежище, заявил мексиканский президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор. Его слова приводит Reuters.

«Ассанж журналист и заслуживает шанса, я за его помилование <...> Мы предоставим ему защиту», – отметил глава государства.

Ранее сообщалось, что суд в Лондоне отказал США в экстрадиции Ассанжа.

В 2010 году в Швеции Ассанжа обвинили в изнасиловании и сексуальных домогательствах. Находясь в Лондоне, он добровольно сдался полиции, был арестован, а после отпущен под залог. В 2011 году было принято решение об экстрадиции Ассанжа в Швецию, которое он обжаловал. В 2012 году, 19 июня, находясь под подпиской о невыезде, он укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне и попросил политическое убежище.

В конце мая 2019 года власти США предъявили Ассанжу обвинения в эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. В случае экстрадиции в США Ассанжу грозит многолетнее тюремное заключение.

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