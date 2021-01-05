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Новости политики

Трамп пообещал показать «реальные» итоги выборов президента США

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Действующий президент США Дональд Трамп пообещал обнародовать «реальные» итоги президентских выборов. Об этом он пишет у себя в Twitter.

«Вы увидите реальные цифры сегодня вечером во время моего выступления, но прежде всего 6 января», — говорится в сообщении.

Голосование за нового президента проходило в США в начале ноября. За Джо Байдена проголосовали 306 выборщиков, а Трамп получил 232 голоса. Теперь полученные результаты 6 января должен утвердить конгресс. Инаугурацию американского лидера планируют провести 20 января. Из-за пандемии церемонию решили провести в усеченном формате, а парад пройдет в режиме онлайн.

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