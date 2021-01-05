Трамп надеется на вице-президента Пенса на заседании Конгресса

Действующий президент США Дональд Трамп, выступая перед соратниками в штате Джорджия, заявил, что на заседании Конгресса, который должен утвердить результаты президентских выборов, надеется на помощь вице-президента Майка Пенса. Об этом сообщает The Hill.

«Я надеюсь, что Майк Пенс поможет нам. Я надеюсь, что наш великий вице-президент поможет нам», — сказал Трамп.

Трамп не пояснил, чего конкретно он хочет от Пенса.

Роль вице-президента носит церемониальный характер, и Пенс не имеет права влиять на результаты голосования.

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