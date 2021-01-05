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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Песков: Путин не станет «стрелять себе в ногу» ради мести Украине

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью журналисту Владимиру Соловьеву рассказал о подходе президента РФ Владимира Путина в вопросе взаимодействия с Украиной.

«Стрелять себе в ногу, чтобы кому-то отомстить — это не его», — сказал Песков, комментируя отношения с Киевом.

По словам Пескова, реакция Путина в этом вопросе вдумчивая и аргументированная.

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