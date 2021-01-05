Камалу Харрис обвинили в том, что она присвоила себе историю Мартина Лютера Кинга

Избранного вице-президента США Камалу Харрис обвинили в том, что она присвоила себе рассказ проповедника и общественного деятеля Мартина Лютера Кинга. Об этом сообщил телеканал Fox News.

Харрис ранее не раз рассказывала о том, что ее родители участвовали в движении за гражданские права в Соединенных Штатах в 1960-е годы. В октябре 2020 года в интервью журналу Elle она рассказала историю, которая якобы приключилась с ней в ходе одного из маршей активистов в калифорнийском Окленде.

Родители Харрис во время демонстрации везли дочь в коляске без специальных креплений. В один момент она выпала из нее, а взрослые этого не заметили и продолжили идти дальше. Когда они поняли, что девочки нет на месте, вернулись назад и увидели, что она плачет. По словам вице-президента, ее мать тогда спросила, чего она хочет, в ответ девочка ответила: «швободы» («fweedom», искаженное английское слово freedom - «cвобода»).

По данным Fox News, на сходство этой истории с рассказом Кинга впервые обратил внимание один из пользователей Twitter, а потом и журналист Эндрэй Домайз. По его словам, Харрис «позаимствовала» рассказ из интервью Мартина Лютера Кинга 1965 года.

Канал отмечает, что со словами о «плагиате» и «присвоении» многие согласились.

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