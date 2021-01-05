Токаев ответил на заявление депутата РФ о подаренной Казахстану территории

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своей статье «Независимость превыше всего», опубликованной в газете Egemen Qazaqstan, жестко ответил депутату Госдумы Вячеславу Никонову на его высказывание о том, что Россия подарила Казахстану территории.

Ранее российский парламентарий заявил, что территория Казахстана — это «большой подарок со стороны России». После этого казахстанский МИД передал ноту России после слов Никонова о землях республики.

Токаев подчеркнул, что казахам «никто не дарил извне» такую «огромную территорию».

«Наша история не измеряется 1991 или 1936 годом. Наши люди жили и росли здесь во времена Казахского ханства и раньше — при Золотой Орде, Тюркском каганате, гуннах и саках», — написал глава государства.

Политик убежден, что «некоторым иностранцам» необходимо давать отпор, а национальные интересы следует «защищать любыми способами».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Интересы Казахстана были соблюдены»: депутат Никонов ответил Нур-Султану

— Нур-Султан передал Москве ноту после слов депутата о подаренных Россией землях

— Депутат Никонов объяснил свои слова о подаренных Россией землях Казахстана