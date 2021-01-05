Трамп заменил федерального прокурора в Джорджии, где решается судьба Сената США

Прокурор по Северному округу американского штата Джорджия Бьюнг Дж. «Би Джей» Пак внезапно покинул свой пост в понедельник, 4 января, передает CNN.

Как сообщает телеканал, отставка Пака произошла после телефонного разговора на минувших выходных, когда президент США Дональд Трамп оказал давление на государственного секретаря Джорджии и республиканца Брэда Раффенспергера с целью «найти» голоса, чтобы отменить результаты выборов в штате, которые пока еще действующий глава Белого дома проиграл демократу Джо Байдену.

Пак, назначенный Трампом в 2017 году главным федеральным прокурором в Северном округе, который включает Атланту и округ Фултон, уволился, сославшись на «непредвиденные обстоятельства».

Голосование за нового президента проходило в США в начале ноября. За Джо Байдена проголосовали 306 выборщиков, а Трамп получил 232 голоса. Теперь полученные результаты 6 января должен утвердить конгресс. Инаугурацию американского лидера планируют провести 20 января. Из-за пандемии церемонию решили провести в усеченном формате, а парад пройдет в режиме онлайн.

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