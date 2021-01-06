Байден и Трамп выступят с речью перед сторонниками 6 января

Действующий президент США Дональд Трамп и избранный президент страны Джо Байден готовятся выступить перед своими сторонниками в среду, 6 января. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на штабы политиков.

Как отметили представители демократа, его выступление будет проходить в Уилмингтоне, штат Делавэр. Однако формат и время мероприятия не уточняются.

Кроме того, Трамп также намерен обратиться к сторонникам. В своем Twitter он уточнил, что выступление состоится в Вашингтоне в 11.00 по времени Восточного побережья (19.00 мск. — «Газеты.Ru»). Мероприятие пройдет в рамках митинга «Спасем Америку».

В среду, 6 января, конгресс США должен утвердить результаты по голосованию коллегии выборщиков.

Ранее Байден получил более 270 голосов членов коллегии выборщиков, что обеспечивает ему победу на выборах президента Соединенных Штатов. Позднее Путин поздравил Байдена с победой на президентских выборах. Он направил ему телеграмму, в которой пожелал новому президенту США успехов.

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