Politico: Байден может вернуть Викторию Нуланд в госдеп

Избранный президент США Джо Байден рассматривает кандидатуру Виктории Нуланд на место замгоссекретаря страны. Об этом сообщает Politico.

О таком решение команда демократа может объявить уже в течение недели.

Ранее Нуланд входила в администрацию бывшего президента США Барака Обамы и курировавшая евразийское направление. Она оказала влияние на формирование американской политики в отношении постсоветских государств.

Так, Нуланд выступала за ужесточение санкционного режима в отношении России, выступала за поддержку прозападных сил в Молдавии, Грузии и на Украине. Кроме того, она лично приезжала на Майдан, чтобы раздать бутерброды участникам манифестаций. В 2017 году Нуланд покинула должность из-за разногласий со вступившим на пост главой государства Дональдом Трампом. После она стала главой Центра новой американской безопасности (CNAS).

Ранее Байден получил более 270 голосов членов коллегии выборщиков, что обеспечивает ему победу на выборах президента Соединенных Штатов. Позднее Путин поздравил Байдена с победой на президентских выборах. Он направил ему телеграмму, в которой пожелал новому президенту США успехов.

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