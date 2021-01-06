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Новости политики

Лукашенко признался, что считает Путина другом

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко признался, что считает российского лидера Владимира Путина своим другом. Об этом он рассказал в интервью программе «Действующие лица» с Наилей Аскер-заде.

Фрагмент передачи журналистка опубликовала в своем Telegram-канале.

«Да, я его (Путина) считаю своим другом», – ответил Лукашенко на соответствующий вопрос.

Белорусский лидер также отметил, что «не держит зла» на президента Украины Владимира Зеленского, однако «с колена бы с ним не здоровался».

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