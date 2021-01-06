Оппозиция запустила Белорусский демократический форум

Оппозиционный политик Валерий Цепкало объявил о запуске «Белорусского демократического форума». Об этом сообщается в его Telegram-канале.

«Любая народная демократия опирается на людей и для этого мы создали платформу <...> где любой желающий может принять участие в общественных обсуждениях будущего Беларуси», – написал Цепкало.

Он призвал белорусов активно участвовать в осуждениях на форуме и отметил, что на каждую активную тему планируется организовать круглые столы с привлечением экспертов.

«Это наш ответ нелегитимному и позорному Всебелорусскому собранию», – подчеркнул политик.

В Белоруссии пятый месяц подряд продолжаются протесты. Они начались после того, как ЦИК республики объявил Александра Лукашенко победителем президентских выборов, которые прошли 9 августа.

Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании их официальных результатов. Протестующих поддержали сотрудники крупнейших промышленных предприятий, объявив о забастовке. Силовики применяют против демонстрантов спецтехнику, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже экс-кандидат в президенты республики Светлана Тихановская объявила о создании в стране Координационного совета оппозиции, который должен способствовать трансферу власти. Лукашенко же обвинил в протестах западные страны и потребовал возбудить уголовные дела против членов совета.

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