На беспорядках в Вашингтоне ранили человека

На беспорядках в Вашингтоне у Капитолия ранили человека, сообщил телеканал PBS со ссылкой на источники.

«News Hour может сообщить от источника, что мы считаем заслуживающей доверия сообщения, что кто-то получил выстрел в грудь в здании Капитолия», — сказали в эфире.

Предположительно, это был протестующий.

Ранее стало известно, что сторонники действующего президента США Дональда Трампа, требующие пересмотреть результаты выборов, ворвались в Капитолий. При этом Трамп призвал их в Twitter «оставаться мирными».

Трамп по-прежнему не признает поражение на выборах президента. Тем не менее за Байдена отдали голоса 306 выборщиков, а за Трампа – 232. Инаугурация избранного президента намечена на 20 января.

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