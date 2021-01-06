Трамп приказал ввести в Вашингтон Нацгвардию

Действующий президент США Дональд Трамп приказал ввести Национальную гвардию в Вашингтон, сообщает телеканал CNN со ссылкой на заявление Белого дома.

Пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни отметила в Twitter, что президент Трамп поручил Нацгвардии и другим «федеральным службам защиты» оказать помощь в реагировании на бунтовщиков у Капитолия.

Губернатор соседнего с американской столицей штата Вирджиния Ральф Нортэм уже написал в Twitter, что направляет в Вашингтон служащих Национальной гвардии.

Ранее стало известно, что сторонники Трампа, требующие пересмотреть результаты выборов, ворвались в Капитолий. При этом Трамп призвал их в Twitter «оставаться мирными». По данным телеканала PBS, в ходе беспорядков ранили человека. Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер распорядилась ввести комендантский час.

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