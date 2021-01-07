Трамп попросил протестующих в Вашингтоне разойтись по домам

Президент США Дональд Трамп выступил с обращением к своим сторонникам, протестующим возле Капитолия в Вашингтоне. Соответствующее видеообращение он выложил в своем Twitter.

Пока еще действующий глава Белого дома призвал демонстрантов разойтись по домам.

«Я знаю, вам больно. У нас прошли выборы, которые у нас украли… Но вы должны идти домой сейчас, сейчас нам нужен мир. Мы не хотим, чтобы кто-то пострадал», — заявил Трамп.

Политик также заявил, что прошедшие в стране выборы были сфальсифицированными, однако попросил не «играть на руку этим людям». Американский лидер отметил, что знает чувства участников акции протеста, но призвал их идти домой «с миром».

Ранее стало известно, что сторонники Трампа, требующие пересмотреть результаты выборов, ворвались в Капитолий. При этом Трамп призвал их в Twitter «оставаться мирными». По данным телеканала PBS, в ходе беспорядков ранили человека. Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер распорядилась ввести комендантский час.

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